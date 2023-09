Latarnik Wyborczy 2023 działa. Test poglądów, ankieta. Na kogo zagłosować?

Latarnik wyborczy 2023 jest już dostępny online. Jeżeli nadal nie wiecie, na kogo zagłosować w zbliżających się wyborach parlamentarnych lub nie macie pewności, który komitet najbardziej odpowiada waszym poglądom, latarnik pomoże wam te wątpliwości rozwiać. Przy okazji każdych wyborów mnóstwo osób potwierdza, że dzięki latarnikowi wyborczemu udało im się zdecydować, na kogo oddać swój głos.

Co to jest latarnik wyborczy? Jest to stworzone przez Centrum Edukacji Obywatelskiej narzędzie internetowe, które umożliwia łatwe porównanie swoich poglądów z deklaracjami komitetów wyborczych. "Celem Latarnika jest wsparcie w podejmowaniu przemyślanych i świadomych decyzji wyborczych. Latarnik jest prosty w obsłudze, a zawarte w nim stwierdzenia przystępne" - piszą autorzy.

Latarnik wyborczy 2023 online. Jak działa? Instrukcja

Wystarczy, że odpowiecie na 20 pytań dotyczących gospodarki, polityki i spraw międzynarodowych, a latarnik szybko da wam odpowiedź, do której partii czy koalicji jest wam obecnie najbliżej. Co ważne, przy każdym stwierdzeniu możecie kliknąć w "wyjaśnienie", by dowiedzieć się więcej o temacie stwierdzenia.

Skąd latarnik wie, jak bardzo wasze poglądy pokrywają się z programami komitetów wyborczych? "Latarnik Wyborczy bazuje przede wszystkim na odpowiedziach komitetów wyborczych. Komitety mogą również krótko skomentować swoje odpowiedzi. Takie podejście gwarantuje obiektywizm i wiarygodność otrzymywanych wyników" - czytamy.

PiS nie przesłał odpowiedzi do Latarnika Wyborczego

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprosiło do udziału w Latarniku wszystkie komitety wyborcze, które zarejestrowały swoje listy w całej Polsce. Są to: PiS, Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica, Trzecia Droga, Konfederacja oraz Bezpartyjni Samorządowcy.

W tym roku swoich odpowiedzi na pytania nie przesłał komitet Prawa i Sprawiedliwości. Nie oznacza to jednak, że Latarnik nie posiada wiedzy na temat programu PiS. Twórcy narzędzia uzupełnili odpowiedzi samodzielnie, opierając się na analizie programów i oficjalnych wypowiedzi polityków tej partii.

Jak działa ankieta Latarnika Wyborczego?

Centrum wyjaśnia także, jak oblicza się stopień zgodności odpowiedzi użytkownika z odpowiedziami komitetów. Na każde ze stwierdzeń użytkownicy oraz komitety wyborcze udzielają jednej z odpowiedzi: "Zgadzam się", "Nie zgadzam się" lub "Nie mam zdania".

Za poszczególne kombinacje odpowiedzi użytkownika i danego komitetu do każdego ze stwierdzeń przypisuje się następującą liczbę punktów:

jeżeli zarówno użytkownik, jak i komitet odpowiedzą „Zgadzam się” albo „Nie zgadzam się” – 3 punkty, jeżeli użytkownik i komitet odpowiedzą „Nie mam zdania” – 2 punkty,

jeżeli użytkownik albo komitet odpowie „Zgadzam się” albo „Nie zgadzam się”, a druga strona odpowie „Nie mam zdania” – 1 punkt,

jeżeli jedna strona odpowie „Zgadzam się”, a druga „Nie zgadzam się” – 0 punktów.

Odpowiedź „Tak” na pytanie „Czy ta kwestia jest dla Ciebie bardzo ważna?” mnoży razy dwa liczbę punktów.

Oznacza to jednoczesne zwiększenie limitu punktów dopasowanie, które można otrzymać za cały test. Kolejny krok to zsumowanie punktów przypisanych do poszczególnych stwierdzeń. Następnie uzyskane w ten sposób punkty dopasowania są dzielone przez maksymalną możliwą do zdobycia liczbę punktów. Otrzymane w ten sposób wyniki są przedstawiane w postaci wykresu procentowej zgodności odpowiedzi użytkownika z odpowiedziami każdego z komitetów wyborczych.

Latarnik wyborczy 2023. Gdzie znaleźć test?

"Dane, które zbiera Latarnik Wyborczy, służą wyłącznie do optymalizacji strony, by jak najlepiej odpowiadała na potrzeby użytkowników" - zapewniają autorzy. Latarnik Wyborczy nie gromadzi, ani nie zapisuje waszych danych o poglądach politycznych. Nie jest też wykorzystywany do tworzenia jakichkolwiek sondaży. Kliknij, aby rozwiązać test Latarnika Wyborczego 2023.