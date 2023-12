Władysław Kosiniak-Kamysz podjął jedną z pierwszych decyzji po objęciu urzędu ministra obrony narodowej. Jak podano na profilu MON na Twitterze, wicepremier podpisał decyzję, parafowaną przez wiceministra Cezarego Tomczyka.

Likwidacja podkomisji smoleńskiej. Kosiniak-Kamysz podjął decyzję

Chodzi o "uchylenie decyzji powołującej Podkomisję MON ds. ponownego zbadania wypadku lotniczego samolotu Tu-154, katastrofy, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku". Przypomnijmy, że organem tym - powołanym na mocy rozporządzenia z 4 lutego 2016 r. - kierował poseł PiS i były szef MON Antoni Macierewicz.

"Podkomisja ulega likwidacji, a jej członkowie do najbliższego poniedziałku, 18 grudnia 2023 r., zostali zobligowani do rozliczenia się z wszelkiej dokumentacji, nieruchomości oraz sprzętów używanych do prac podkomisji" - czytamy we wpisie.

"Od dziś członkom podkomisji zostają cofnięte wszelkie upoważnienia i pełnomocnictwa do działań związanych z pracami podkomisji. W najbliższym czasie zostanie powołany specjalny zespół, który zajmie się analizą każdego aspektu działalności zlikwidowanej podkomisji" - podsumowano.

Źródło: Radio ZET/PAP/Twitter