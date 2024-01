Magdalena Łośko w Sejmie za Krzysztofa Brejzę. Kim jest posłanka KO?

Magdalena Łośko z Koalicji Obywatelskiej obejmie mandat po Krzysztofie Brejzie, który zdecydował się na przejście do Parlamentu Europejskiego. Będzie to druga kadencja inowrocławskiej posłanki. Co wiemy o Magdalenie Łośko? Przybliżamy ważne fakty z jej życia.