Mentzen odprawia Korwina na polityczną emeryturę. "Najlepsze już za nim"

W niedzielę na kanale Żurnalista opublikowano rozmowę ze Sławomirem Mentzenem. Jeden z liderów Konfederacji w gorzkich słowach odniósł się do Janusza Korwina-Mikkego. - Ma potencjał tylko by coś zniszczyć, a nie stworzyć - powiedział Mentzen.

- Teraz to obserwujemy. Jak to ładnie powiedzieć. Najlepsze, co w życiu osiągnął, to już za nim. Trzeba wiedzieć, kiedy przejść na emeryturę, kiedy jesteśmy już za szczytem naszych możliwości. Wydaje mi się, że to jest ten przypadek, że powinien naprawdę odejść na zasłużoną emeryturę - mówił.

Janusz Korwin-Mikke "ma potencjał jedynie do niszczenia"

W ocenie Sławomira Mentzena "Janusz Korwin-Mikke nie jest w stanie zbudować niczego dużego". - Wyborcy pokazali mu, co o nim myślą. I to nie tylko wyborcy Konfederacji, ale również wolnościowi, bo przecież nie zajął drugiego miejsca, tylko trzecie. Jacek Wilk miał więcej głosów, więc wyborcy się wypowiedzieli - stwierdził. Dodał też, że "ostatnie półrocze udowodniło, że Korwin-Mikke ma potencjał jedynie do niszczenia".

Mentzen nie omieszkał jednak wspomnieć, że - choć musiał się tłumaczyć z jego "wyskoków" - Korwin-Mikke jest osobą z dużymi zasługami. - To jest wartościowy człowiek, który wyborczo nie jest wartością dodaną. Gdyby zajął się publicystyką, gdyby zajął się sprawami ideowymi w oderwaniu od bieżącej polityki partyjnej, to nie byłoby tak źle - ocenił.

Sławomir Mentzen: Ludzie nie chcieli wariatów, nie spełniliśmy tego kryterium

Odnosząc się do wyborów parlamentarnych z października 2023 roku Sławomir Mentzen stwierdził, że "wyborcy Konfederacji uciekli do Trzeciej Drogi". - Chcesz na początku głosować na kogoś, kto nie jest z PiS ani z PO, nie lubisz Tuska, Kaczyńskiego, pojawia się Hołownia z Kosiniakiem i myślisz "Hołownia jeszcze nie rządził, fajna sprawa", więc głosujesz na niego. Potem "patrzę ten Bosak z Mentzenem są fajniejsi to będę na nich głosował". A później to się dowiaduję, że Bosak z Mentzenem to chcą zjeść mojego psa, mają jakichś wariatów na listach z jakimiś najdziwniejszymi teoriami spiskowymi - mówił.

- Partia w zasadzie bez programu, bez jakiś znanych nazwisk nagle zrobiła 14 procent, co pokazuje, że ludzie naprawdę nie chcieli głosować ani na PO, ani na PiS. Chcieli głosować na kogoś innego, kto ma w zasadzie jedną cechę - nie jest kompletnym wariatem - no i niestety nie spełniliśmy tego kryterium - ocenił.

Źródło: Radio ZET/Żurnalista