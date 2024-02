Morawiecki, Dworczyk i Sasin przesłuchani w prokuraturze. Sensacyjne ustalenia

Prokuratura przesłuchała Mateusza Morawieckiego oraz innych polityków PiS w związku z organizacją wyborów kopertowych. Jak wynika z ustaleń "Faktów" TVN, prokuratura, gdy kierował nią Zbigniew Ziobro, nie informowała opinii publicznej ani o prowadzeniu śledztwa, ani o tych przesłuchaniach. Śledztwo toczy się w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, za co grozi do trzech lat więzienia.

TVN podaje, że część polityków została przesłuchana tuż przed wyborami, a część, w tym były premier, już po przegranych przez PiS wyborach. - Prokuratura obudziła się dopiero wtedy, gdy było już wiadomo, że PiS nie będzie miał większości w Sejmie i tych wyborów nie wygra. Premier (Mateusz Morawiecki - red.) został przesłuchany w zeszłym miesiącu, więc to jest pytanie, co prokuratura robiła przez 4 lata - powiedział Dariusz Joński z KO.

TVN: Morawiecki, Dworczyk i Sasin przesłuchani w prokuraturze

Do kancelarii tajnej komisji śledczej ds. wyborów kopertowych trafiły już dokumenty ze śledztwa, w tym zeznania polityków PiS. - Dla nas to bardzo cenne. Będziemy sprawdzać, co mówili w prokuraturze, a co zeznają na komisji - potwierdził Joński.

Jak podkreśla TVN, śledztwo w sprawie wyborów kopertowych prowadzi obecnie ta sama prokuratura, która wcześniej odmawiała wszczęcia śledztwa w tej sprawie choćby z zawiadomienia Najwyższej Izby Kontroli, czy fundacji Ośrodek Monitorowania Zachowań Ksenofobicznych i Rasistowskich.

W 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił postanowienie prokuratury odmawiające wszczęcie śledztwa i nakazał jej zajęcie się tą sprawą.

Źródło: Radio ZET/ TVN