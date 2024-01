Nieformalny "pakt" Duda-Tusk. W tej sprawie będą mówić jednym głosem

Andrzej Duda i Donald Tusk nie unikną sporów w większości kwestii. Widać to na przykładzie mediów publicznych, gdzie nowy rząd stara się wprowadzać zmiany, których nie akceptuje PiS. Wyraz temu dał prezydent, który zawetował ustawę okołobudżetową, zawierającą m.in. ustęp o 3 mld złotych na TVP i inne spółki medialne.

Nieformalny sojusz Duda-Tusk. W tej kwestii mają mówić jednym głosem

Tuż przed końcem 2023 roku zarówno Tusk, jak i Duda wygłosili swoje orędzia. To premiera zostało określone jako "koncyliacyjne", a wystąpienie głowy państwa większość komentatorów uznała za "konfrontacyjne". Na jego końcu prezydent zadeklarował jednak, że jako zwierzchnik Sił Zbrojnych jest "zawsze gotowy do współpracy z rządem w tematach dotyczących wzmacniania naszego bezpieczeństwa".

I to właśnie ta kwestia wydaje się być - przynajmniej na ten moment - jedyną, która bezspornie połączy Kancelarią Premiera i Pałac Prezydencki. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, obaj politycy mieli też zawrzeć nieformalny pakt w tej sprawie. Czytamy jednak, że premier i prezydent są "gotowi do prowadzenia ostrych politycznych sporów, m.in. w sprawie zmian w mediach publicznych czy uzdrawiania wymiaru sprawiedliwości, ale obaj chcą utrzymywać otwarte kanały komunikacyjne".

Potwierdzają to rozmówcy WP z obu kręgów. - Możemy się ostro spierać o TVP i inne kwestie, ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo to prezydent i premier mają być jak jedna pięść i taka wiadomość musi płynąć do Rosji - mówi osoba z otoczenia Dudy. - Bezpieczeństwo Polski jest najważniejsze, dlatego w kluczowych sprawach oczywiście chcemy współpracować - skomentował zaś jeden z członków rządu.

Prezydent i premier rozmawiali w ostatnich dniach częściej

Portal ustalił również, że w ostatnim czasie, wbrew oficjalnym komunikatom, Tusk i Duda kontaktowali się ze sobą częściej. Ich rozmowy dotyczyły przede wszystkim obronności, bezpieczeństwa, ale także relacji z Unią Europejską.

Kontakt był w zależności od potrzeb. Prezydent może i chciałby współpracy, ale nie potrafi się usamodzielnić - współpracownik Tuska dla WP

WP podała, że obaj przywódcy rozmawiali ze sobą m.in. po tym, jak rosyjska rakieta wleciała na teren Polski. Duda miał też rozmawiać z szefem MSZ Radosławem Sikorskim, który - podobnie jak Tusk - jest znienawidzony w PiS.

Czego można spodziewać się w najbliższych tygodniach na linii Duda-Tusk? Na pewno zaostrzenia sporu ws. TVP - prezydent ma mieć za złe nowej większości, że wprowadza zmiany w mediach publiczne z pominięciem procedury ustawowej (w obawie przez wetem głowy państwa). Na pewno czekają nas również konflikty w obszarze praworządności - Tusk i jego rząd chcą jak najszybciej cofnąć reformy PiS - choćby w kwestii upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa, co "nie uśmiecha się" Dudzie.

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska