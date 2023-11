PiS znajdzie sojusznika w ważnej sprawie? Nieoczekiwane stanowisko KO

Parlament Europejski opowiedział się w środę za propozycją zmian w traktatach unijnych. - W Koalicji Obywatelskiej jesteśmy przeciw jakimkolwiek zmianom traktatowym w UE, uważamy, że aktualne rozwiązania prawne są optymalne, natomiast też nie robiłbym wokół przyjętej rezolucji PE histerii, jaką rozpętuje PiS - powiedział w czwartek w Polskim Radiu Marcin Kierwiński.

Reforma UE. Parlament Europejski zagłosował

Parlament Europejski poparł propozycję zmian traktatowych ograniczających m.in. prawo weta państw członkowskich. 291 europosłów było za, 274 opowiedziało się przeciwko zmianom, zaś 44 wstrzymało się od głosu.

Główne postulaty zapisane w dokumencie to rezygnacja z zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE w 65 obszarach i przeniesienie kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom wspólnoty m.in. poprzez utworzenie dwóch nowych kompetencji wyłącznych UE, tj. w zakresie ochrony środowiska i bioróżnorodności, a także znaczne rozszerzenie kompetencji współdzielonych, które obejmowałyby 7 nowych obszarów:

politykę zagraniczną i bezpieczeństwa,

ochronę granic,

zdrowie publiczne,

obronę cywilną,

przemysł

edukację.

Sprawozdanie trafi pod obrady Rady Unii Europejskiej. Według hiszpańskiej prezydencji poparcie jest wystarczające, żeby dokument przekazać Radzie Europejskiej, która zwykłą większością głosów może zwołać Konwent. Ewentualne zmiany w traktatach to jednak długa droga i kwestia kilku lat procedowania, w tym ratyfikowania dokumentu we wszystkich państwach członkowskich i ewentualnych referendów. Wiadomo, że wiele państw jest przeciwnych zmianom.

Koalicja Obywatelska zgadza się z PiS ws. UE

Rezolucję poparło 9 europosłów z Polski: Róża Thun, Marek Balt, Marek Belka, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Łukasz Kohut, Bogusław Liberadzki, Leszek Miller oraz Sylwia Spurek. Okazuje się jednak, że politycy opozycji generalnie nie popierają proponowanych zmian. W czwartek o sprawę głosowania zapytano w Programie Trzecim Polskiego Radia posła KO Marcina Kierwińskiego.

- My jako KO jesteśmy przeciw jakimkolwiek zmianom, uważamy, że aktualne rozwiązania prawne są dobre, optymalne. Natomiast też nie robiłbym z tego, co się wydarzyło, jakiegoś wielkiego dramatu, takiej histerii, jaką rozpętuje PiS, bo to jest bardzo wstępny etap jakichkolwiek prac - powiedział, zaznaczając, że Donald Tusk bardzo jasno wyraził swoje stanowisko w sprawie zmian w traktatach unijnych i że jest przeciwnikiem reform.

Kierwiński tłumaczył, że to, co jest na unijnej tapecie, "to bardziej koncepcje, nic więcej, i pewnie nic z nich wielkiego się nie wydarzy". Ocenił, że energia, którą politycy PiS wykorzystują na "histerię" ws. rzekomego odbierania Polsce suwerenności, powinna być wykorzystana na coś innego. - Mateusz Morawiecki, który do dziś pełni funkcję premiera, który ma niby misję od prezydenta, która jest z góry skazana na niepowodzenie [...], zamiast dziś krzyczeć i histeryzować powinien odpowiedzieć polskiej opinii publicznej, dlaczego tak naprawdę pozycja Polski na arenie międzynarodowej jest taka, że polski premier nie jest w stanie takich rzeczy dogadać z naszymi partnerami na Zachodzie, dlaczego [...] Mateusz Morawiecki jako polski premier nie jedzie do innych stolic europejskich i nie jest w stanie przegadać kierunków rozwoju UE - powiedział.

Źródło: Radio ZET/Polskie Radio