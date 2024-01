Posłowie spięli się o... stare przeboje. Jeden zasugerował drugiemu badania lekarskie

Do starcia między posłami doszło na platformie Twitter/X. Parlamentarzyście z klubu sejmowego PiS Janowi Kanthakowi najwyraźniej nie spodobało się nagranie umieszczone na TikToku przez Marcina Józefaciuka z KO. Polityk podjął się na nim wyzwania, aby powstrzymać się od śpiewania najbardziej melodyjnych przebojów lat 80. Kanthak postanowił podzielić się osobliwą reakcją.

Posłowie Kanthak i Józefaciuk starli się w sieci. Poszło o wyzwanie na TikToku

Marcin Józefaciuk to nauczyciel i poseł na Sejm X kadencji. Zasłynął krytyką podręcznika do HiT-u i nauczaniem wielu przedmiotów z powodu braków kadrowych w szkole. Do Sejmu dostał się z list Koalicji Obywatelskiej. O polityku zrobiło się głośno m.in. za sprawą jego deklaracji, że jest neopoganinem.

Poseł postanowił wziąć udział w internetowej zabawie. Chodzi o wyzwanie, które polega na tym przy słuchaniu najpopularniejszych przebojów lat 80. XX wieku powstrzymać się od podśpiewywania. Józefaciuk sprostał zadaniu, choć zapewne nie było łatwo. Ograniczył swoją aprobatę wobec kolejnych utworów do gestykulacji i ruszania się w rytm muzyki. To nie spodobało się Janowi Kanthakowi z Suwerennej Polski.

"Jestem gorącym zwolennikiem badań lekarskich przed kandydowaniem w wyborach" - skomentował na Twitterze/X nagranie posła KO. Kanthak doczekał się odpowiedzi od Józefaciuka. "Rel, ja również - jako dyrektor i nauczyciel przechodziłem wielokrotnie (i to takie prawdziwe) Kiedy TY przechodziłeś? Polecam :D A nie znając tego typu wyzwania ustawiasz się w grupie dzbanów Miłego roku :D" - napisał.

Użytkownicy platformy skrytykowali postawę Jana Kanthaka, zarzucili mu brak poczucia humoru, a nawet, że w razie potrzeby sam by takich badań nie przeszedł. "Czemu chcesz wyeliminować całe PiS ze startu w wyborach?", "Jestem za tym, aby wprowadzić obowiązkowe badania na poczucie humoru - tutaj ten kandydat miałby trudno", "Tak, dzisiejsza konfa Kaczyńskiego to idealny przykład, dlaczego takie badania, powinny być wprowadzone" - to tylko niektóre z komentarzy, które pojawiły się pod wpisem posła Suwerennej Polski.

Źródło: Radio ZET/Twitter