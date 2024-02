Sejm na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu zajmuje się m.in. obywatelskimi projektami ustaw: o rencie wdowiej, o zmianie ustawy o rentach i emeryturach, "Tak dla rodziny, nie dla gender" Marka Jurka i Kai Godek, o zmianie prawa o zgromadzeniach, o zmianie kodeksu karnego i ustawy o ochronie własności w RP z inicjatywy Roberta Bąkiewicza. Transmisja i relacja na żywo z obrad na RadioZET.pl.

Obrady Sejmu na żywo. Kiedy posiedzenie? O której godzinie? Transmisja

Piąte posiedzenie Sejmu X kadencji rozpoczęło się w środę 7 lutego o godzinie 10:00. Obrady będą kontynuowane jeszcze 8 i 9 lutego. Transmisja wideo online z posiedzenia jak zawsze jest dostępna w serwisie YouTube. Obrady transmitujemy i relacjonujemy na żywo również na RadioZET.pl.

Posiedzenie Sejmu 7, 8 i 9 lutego [harmonogram obrad]

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej

- uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Arkadiusz Iwaniak. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw

- uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Marcin Zieleniecki. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy Tak dla rodziny, nie dla gender

- uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Marek Jurek. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw

- uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Krzysztof Kasprzak. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

- uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Mateusz Wagemann. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego

- uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Robert Bąkiewicz. Informacja Ministra Infrastruktury o skutkach stosowania ustawy – Prawo wodne wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

- wystąpienia Ministra Infrastruktury oraz posła Piotra Głowskiego. Przedstawiony przez Radę Ministrów dokument: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2022 r.” wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury

Porządek dzienny może być uzupełniony o:

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara

- uzasadnia poseł Sebastian Kaleta, poseł Marcin Warchoł.

- sprawozdawca poseł

Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych oraz sprawozdania komisji ws. pomocy Ukrainie oraz prawa farmaceutycznego

Renta wdowia w Sejmie

- Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie projektu obywatelskiego, który był wypracowany wspólnie przez organizacje związkowe OPZZ i Lewicę. Ministerstwo ten projekt popiera, zgodnie zresztą z umową koalicyjną. Są w budżecie zarezerwowane środki na to, żeby jeszcze w 2024 roku renta mogła zacząć obowiązywać - przy czym od chwili przyjęcia ustawy do wdrożenia przepisów może minąć kilka miesięcy potrzebnych do przygotowania systemu informatycznego do wypłat - powiedziała w rozmowie z GW ministra Dziemianowicz-Bąk.

Przyznała, że jest zwolenniczką tego, żeby każda osoba pracująca, niezależnie od formy pracy, jaką świadczy, była bezpieczna na rynku pracy, miała zabezpieczone prawo do odpoczynku, prawo do tego, żeby raz na jakiś czas zachorować i nadal czuć finansowe bezpieczeństwo. - Uważam też, że oprócz zwalczania patologii rynku pracy musimy także zredukować ich skutki. Dlatego rozpoczęliśmy w ministerstwie wstępne prace nad uregulowaniem kwestii stażu pracy - tak, żeby wliczało się do niego także zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych czy jednoosobowej działalności gospodarczej - powiedziała.

Źródło: Radio ZET