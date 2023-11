Szczere słowa Glińskiego o TVP: "nasze media". Ogórek: jeżeli będziemy

Odchodzący wicepremier i minister kultury Piotr Gliński był gościem Magdaleny Ogórek w programie "Plan dnia" w TVP Info. Polityk PiS narzekał na manipulacje opozycji i niezależnych mediów, atakował TVN, a TVP określił jako "nasze media". Ogórek, która w przeszłości związana była ze stacją TVN 24 Biznes i Świat, komplementowała z kolei polityczne osiągnięcia ministra.

- Niestety, za pomocą swoich mediów i wsparcia zagranicznego, potwornego wsparcia zagranicznego, tu się przypomina XVIII wiek, kiedy ambasadorowie rosyjscy, czy pruscy, decydowali o losach Rzeczpospolitej. I my to mamy na co dzień tutaj w Polsce - mówił Gliński. - Te analogie historyczne wracają, prawda? - mówiła dramatycznym głosem Ogórek.

Gliński o TVN: Tam jest codzienna manipulacja, propaganda

- To jest przykre, wracają. Będziemy rozmawiali ze społeczeństwem, bo trzeba powiedzieć, dziękując przede wszystkim naszym wyborcom, ja dziękuję swoim wyborcom w Warszawie - kontynuował polityk PiS. - Imponujący wynik w Warszawie, gratulacje - dodała Magdalena Ogórek.

- Będziemy rozmawiali z polskim społeczeństwem, ze wszystkimi osobami, które zagłosowały na partie koalicyjne. Będziemy ich przekonywali do naszych racji, bo one są oczywiste. W takich logicznych rozważaniach, czy programowych. To jest oczywiste, każdy Polak ma obowiązek bronić polskich spraw i polskiej suwerenności. Natomiast partie zewnętrzne będą grały na interesy obce i zagraniczne - zapowiadał Gliński.

W dalszej części programu poseł PiS ostro atakował telewizję TVN, zarzucając jej komunistyczne korzenie. - Ta stacja, ta instytucja propagandowa, część stałej kampanii politycznej PO, ale także Lewicy, tworzona przez współpracowników zbrodniczej Służby Bezpieczeństwa PRL [...] manipuluje od kilkudziesięciu już lat [...] Oni się zajmują tą propagandą, która niestety bywa skuteczna, bo dociera do jakiejś dużej grupy Polaków, skoro są przekonani, że tam jest jakieś źdźbło prawdy. Tam nie ma nic prawdy. Tam jest codzienna manipulacja, propaganda. Dość profesjonalna, to prawda - wyliczał Gliński.

Gliński o TVP: nasze media. Ogórek: Jeżeli będziemy

Polityk żalił się wyraźnie poruszonej Magdalenie Ogórek, że dziennikarze wolnych mediów zadają mu pytania dotyczące działalności jego resortu, gdy tymczasem on sam "nie wie o co chodzi". - W prasówce rano znalazłem informację, że jest nabór kandydatów do rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Ja nie wiedziałem, nie pamiętałem o tym, że akurat się kończy kadencja jednej z setek rad, które podlegają ministrowi. Onet dzwonił o komentarz, dlaczego powołuję w ostatniej chwili rady itd. - tłumaczył Gliński. - Proszę jacy czujni - odparła Ogórek.

- Ta pani nie była w stanie zrozumieć, że ja się dowiedziałem o tym z ich artykułu, że jest nabór. Bo jest wiceminister, który to nadzoruje, on pewnie o tym wie i tym się zajmuje. Ja nie muszę znać każdej rady i każdego wakatu - wyjaśniał polityk PiS.

- Ministrowi kultury z PO nikt tak nie będzie patrzył ani na decyzje, ani na ręce, to pana zapewniam i widzów naszych też - wtrąciła Ogórek. - Z ich strony na pewno. Mam nadzieję, że nasze media będą patrzyły na ręce - dodał Gliński. - Jeżeli będziemy. Jeżeli będziemy, panie premierze - podkreśliła Ogórek.

Źródło: Radio ZET/ TVP Info