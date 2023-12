Włam na konto polityka PiS? Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie antysemickiego filmu

Był luty 2018 roku. Na koncie Kazimierza Koralewskiego, który w tym czasie był przewodniczącym klubu Prawa i Sprawiedliwości w radzie miasta Gdańska i doradcą wojewody pomorskiego, pojawia się podany dalej wpis z konta o nazwie "Polska Suwerenna". Zawiera on propagandowy film przygotowany przez nazistów pokazujący Żydów w złym świetle. Opatrzony jest komentarzem "Żydowska policja w getcie. Jak śmiesz Izraelu zarzucać innym narodom kolaborowanie z Niemcami". Za udostępnienie tego samego filmu senator PiS Waldemar Bonkowski zostaje zawieszony w prawach członka PiS. Koralewski, wiedząc co może go czekać, szybko wpis usuwa i przekonuje, że ktoś zhakował mu konto i sprawę zgłasza na policję.

Postanowiliśmy sprawdzić co dzieje się w tej sprawie po tym jak w minionym tygodniu polityk Konfederacji Jacek Ćwięka opublikował na portalu X wpisy zapowiadające, że w polskim Sejmie wybuchnie bomba. Współpracownik Grzegorza Brauna również tłumaczył się włamem na konto i również zgłosił sprawę na policję. Ta jednak nie dała mu wiary i w piątek go zatrzymała. Jak skończyła się sprawa Kazimierza Koralewskiego?

Włam na konto polityka PiS? Prokuratura umorzyła śledztwo

Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa w 2018 roku wszczęła w tej sprawie śledztwo. W związku z tym, że centrala portalu Twitter (obecnie X) znajduje się w Stanach Zjednoczonych, śledczy musieli zwrócić się o międzynarodową pomoc prawną, by ustalić czy doszło do włamu na konto i kto to zrobił. Na odpowiedź czekali latami. W końcu przyszła odmowa ze strony amerykańskiej.

fot. Twitter

- Skierowany w toku tego postępowania wniosek nie został zrealizowany. Odmówiono jego wykonania z uwagi na brak wystarczających danych dotyczących powagi przestępstwa oraz z powołaniem się na wolność słowa chronioną na mocy Pierwszej Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych - informuje Radio ZET rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk. Decyzja o umorzeniu śledztwa zapadła w listopadzie 2022 roku "wobec stwierdzenia braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu".

Kazimierz Koralewski w 2021 roku został wiceprezesem Portu Gdynia (nadal jest w Gdańsku radnym). W 2022 roku zarobił tam pół miliona złotych. Dzięki temu zajęciu sukcesywnie spłaca długi, jakie ciągnęły się za nim przez lata. Powstały one w czasach, gdy prowadził w Trójmieście sklep z odzieżą.

Źródło: Radio ZET