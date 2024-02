Wybory samorządowe 2024 w Krakowie. Andrzej Kulig: To będzie moja pierwsza decyzja

Andrzej Kulig, to obecnie I zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej, popierany przez obecnego włodarza miasta Jacka Majchrowskiego. Urzędujący od 2002 r. prezydent Krakowa nie będzie ubiegał się o reelekcję. Kulig zapowiedział, że jego pierwszą decyzją po wyborach będzie "ustalenie priorytetów dla miasta i dla poszczególnych jego dzielnic" tak, by wyborcy mogli go "rozliczać już po pierwszym roku kadencji".

Wybory samorządowe 2024. Andrzej Kulig mówi, co zrobi, jeśli zostanie wybrany

Drugą decyzją kandydata, który startuje z poparciem obecnego włodarza miasta Jacka Majchrowskiego, będzie spotkanie na wideoczacie ze wszystkimi pracownikami miejskich jednostek i urzędu miasta. - Chcę im powiedzieć, że jako jedna drużyna będziemy działać w tym samym kierunku – podkreślił Kulig, obecnie zastępca prezydenta miasta ds. polityki społecznej i komunalnej.

Wyjaśniając na poniedziałkowej konferencji prasowej nazwę swojego komitetu wyborczego "Ku przyszłości", Kulig ocenił, że za bardzo skupiamy się na przeszłości, a za mało myślimy o przyszłości – dlatego on i popierający go kandydaci na radnych będą działać na rzecz wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich poglądów politycznych. - Kraków to nie jest projekt partyjny – podkreślił Kulig.

Oprócz Kuliga walkę o fotel prezydenta Krakowa zapowiedzieli: Konrad Berkowicz (Konfederacja), Rafał Komarewicz (Polska 2050-TD), Aleksander Miszalski (PO) i bezpartyjni: wokalista Marcin Bzyk-Bąk, przedsiębiorca Łukasz Gibała, aktywista Mateusz Jaśko, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego Stanisław Mazur.

PiS i PSL-TD nie wskazały jeszcze kandydatów. Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się 7 kwietnia, ewentualna druga tura – 21 kwietnia.

Źródło: Radio ZET/PAP - Beata Kołodziej