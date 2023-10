Jak dowiedzieli się dziennikarze śledczy Radia ZET i RadioZET.pl Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca, prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa po zgłoszeniu dotyczącym przekroczenia uprawnień przez byłego p.o. dyrektora NCBiR Pawła Kucha. Zawiadomienie złożyła była już wicedyrektor centrum Hanna Strykowska. Chciała ona ścigania Kucha z artykułu 231 Kodeksu karnego za nieudzielenie jej pełnomocnictw do wykonywania obowiązków zastępcy dyrektora NCBiR.

Artykuł 231 opisuje „nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego” i mówi między innymi, że „funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Śledczy nie stwierdzili jednak w tej sprawie znamion czynu zabronionego.

Zawiadomienie w sprawie NCBiR. Jest pierwsza decyzja prokuratury

„Decyzja o odmowie wszczęcia śledztwa z dnia 28 czerwca 2023 r., wydana w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie nie dotyczy w żadnej mierze głównego wątku śledztwa w sprawie NCBiR. Odnosi się ona de facto do kwestii pobocznych - pracowniczych związanych z uprawnieniem, nie zaś obowiązkiem, do udzielenia pełnomocnictwa, jak też sporem wynikającym z zakończonego stosunku pracy jednego z pracowników NCBiR” – wyjaśnia w przesłanej odpowiedzi rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Warszawie Agnieszka Skrzyniarz.

„Postanowienie z dnia 28 czerwca 2023 r. o odmowie wszczęcia śledztwa w żadnym wypadku nie ma wpływu na dotychczasowe ustalenia śledztwa prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie” – dodaje prokurator Skrzyniarz. Zapewnia, że w głównym wątku "przesłuchiwani są świadkowie, analizowana jest również zabezpieczona dokumentacja".

Hanna Strykowska według doniesień mediów była kojarzona z wiceministrem funduszy i polityki regionalnej Jackiem Żalkiem, politykiem Partii Republikańskiej, który po publikacjach medialnych dotyczących nieprawidłowości w przyznawaniu funduszy europejskich przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podał się w marcu do dymisji. Miała stać w opozycji do drugiej grupy działającej w NCBiR, związanej z europosłem Adamem Bielanem, prezesem Partii Republikańskiej.

Hanna Strykowska: Pominięto zupełnie inne zagadnienia i wątki

Strykowska jest jedną z bohaterek stenogramów z nagrań, jakie miały być zarejestrowane w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Materiały te trafiły do prokuratury. Rozmówcy z kierownictwa NCBiR mieli omawiać na nich, jak "pozbyć się Strykowskiej" z centrum – pisał w marcu Onet.

Zapytaliśmy byłą wicedyrektor NCBiR o komentarz. – Uzasadnienie postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa z 28 czerwca 2023 roku odnosi się w zasadzie wyłącznie do jednego pobocznego wątku, to jest nieudzielenia mi stosownych pełnomocnictw do działania i sprawowania nadzoru – powiedziała Hanna Strykowska w rozmowie z dziennikarzem Radia ZET. – Pominięto zupełnie inne zagadnienia i wątki dotyczące działań byłego dyrektora NCBiR p.o. Pawła Kucha w zakresie przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków skutkujących potencjalnym działaniem na szkodę interesu publicznego. Uważam, że kwestie te wymagałyby pogłębionego zbadania – zaznaczyła.

Była wicedyrektor została zwolniona z NCBiR na początku roku. Pozwała centrum za niesłuszne jej zdaniem zwolnienie. Pod koniec czerwca przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza NCBiR podpisał ze Strykowską ugodę w tej sprawie.

Kontrola NIK w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

W połowie października Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, w którym wymieniła liczne nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Nieprawidłowości te miały dotyczyć między innymi procesu przygotowania i organizacji naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie Szybka Ścieżka – Innowacje Cyfrowe oraz etapu wyboru projektów.

W rezultacie przeprowadzonej w NCBiR kontroli NIK poinformowała także o wykryciu naruszeń w zakresie wyboru kierownictwa centrum. Chodziło między innymi o „zwolnienie kilkudziesięciu osób zajmujących kluczowe stanowiska” i „nieformalny wpływ polityków na działalność” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Źródło: Radio ZET