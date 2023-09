"Zielona granica" to nowy film Agnieszki Holland. Opowiada on o kryzysie migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej. Obraz został doceniony za granicą - na festiwalu w Wenecji otrzymał nagrodę specjalną jury. Do polskich kin wejdzie 22 września.

Burza wokół filmu Holland. Żaryn o propagandzie Łukaszenki

Zdążył już jednak wywołać kontrowersje i hejt. Na portalu Filmweb padł ofiarą zmasowanego ataku internautów, którzy nie widzieli filmu, a wystawiali mu zaniżone oceny. Z kolei minister sprawiedliwośc i Zbigniew Ziobro pozwolił sobie na skandaliczną wypowiedź, porównując "Zieloną granicę" to propagandowych dzieł hitlerowców, w których Polaków przedstawiano jako "bandytów i morderców".

Kolejną osobą z kręgów rządowych, która wyraziła swoją opinię na temat filmu polskiej reżyserki, był sekretarz stanu w Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn. Swój wpis w tej sprawie opublikował w poniedziałek na Twitterze, przypominając swoje niedzielne informacje o tym, że białoruska propaganda jest "zachwycona" filmem "Zielona granica".

"Materiał białoruski o »Zielonej granicy« wychwala obraz i przekonuje, że »pokazuje on faktyczne wydarzenia«. Materiał propagandowy szerzy przy tej okazji kłamstwa o skazywaniu przez Polskę ludzi na śmierć, zwalczaniu prawdy o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej oraz o »nazistowskich« praktykach straży granicznej" - wskazał we wpisach zastępca ministra koordynatora służb specjalnych.

Według ministra w KPRM "propaganda Łukaszenki docenia treści zawarte w filmie Holland, ponieważ zawiera on przekaz spójny z działaniami informacyjnymi Białorusi i Rosji przeciwko Polsce".

