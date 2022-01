Jarosław Nowak w wywiadzie dla brytyjskiej gazety “Jewish News” negatywnie ocenił nowelizację ustawy o IPN z 2018 roku, która wprowadzała karę grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech za przypisywanie Polakom odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy, m.in. współodpowiedzialności za Holokaust. Nowak nazwał to “jedną z najgłupszych poprawek, jakie kiedykolwiek pojawiły się w prawie”. Wówczas krytycy wskazywali, że godzi to w wolność prowadzenia badań naukowych.

Nowak stwierdził, że według niego dyskusja na ten temat powinna odbywać się na poziomie akademickim. — Zakwestionowaniem czyichś badań jest opublikowanie obalającego artykułu, który przedstawia kontrargumenty — stwierdził.

Jarosław Nowak został odwołany przez szefa MSZ

— To nie jest miejsce dla sędziów ani nikogo innego. Nie można naprawdę skutecznie dyskutować o książkach, w których zawarte są teorie lub badania, jeśli nie przeprowadziło się własnych badań i nie znalazło własnych opinii na ten temat — ocenił Jarosław Nowak. Stwierdził też, że Polska "w pewnym momencie" będzie musiała zrobić coś w kwestii zwrotu mienia żydowskiego.

W poniedziałek rzecznik resortu dyplomacji Łukasz Jasina poinformował na Twitterze, że szef MSZ Zbigniew Rau 8 stycznia podjął decyzję o odwołaniu Jarosława Nowaka z zajmowanego stanowiska. Jarosław Nowak objął funkcję pełnomocnika ds. kontaktów z diasporą żydowską w lipcu 2021 r.

Ustawa o IPN została uchwalona w marcu 2018 roku i wywołała kryzys w stosunkach dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Nowela, którą przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości, według jej autorów miała przeciwdziałać fałszowaniu polskiej historii w Polsce i na świecie, wprowadzała karę grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech za przypisywanie Polakom odpowiedzialności m.in. za ludobójstwo popełnione na Żydach w czasie wojny.

W czerwcu 2018 roku Polska wycofała przepis, a premier Mateusz Morawiecki i premier Izraela we wspólnym oświadczeniu stwierdzili, że Izrael nie zgadza się na działania polegające na przypisywaniu Polsce lub narodowi polskiemu winy za okrucieństwa popełnione przez nazistów i ich kolaborantów.

Jarosław Nowak - kim jest?

Nowak urodził się w 1969 w Łodzi. Jest magistrem administracji, absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. W przeszłości piastował stanowiska kierownicze w podmiotach zajmujących się działalnością turystyczną i promocyjną, m.in. był dyrektorem obszaru Ekspansji Zagranicznej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Brał również udział w projektach organizowanych w ramach Polskiego Roku w Izraelu przez Instytut Adama Mickiewicza.

fot. Piotr Molecki/East News/Jarosław Marek Nowak (pierwszy z prawej) podczas marszu upamiętniającego Żydów wywiezionych do Treblinki, Warszawa, lipiec 2021 roku

Jak informował resort polskiej dyplomacji, od lat 80. XX wieku jest zaangażowany w dialog polsko-żydowski. Współpracował m.in. z organizacją zrzeszającą Żydów - dawnych Łodzian w Izraelu i z diasporą żydowską w Kanadzie. Był organizatorem obchodów 65. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto w Łodzi w 2009 r. W tym samym roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego za wkład w pojednanie polsko-żydowskie.

RadioZET.pl/PAP - Aleksandra Rebelińska/MSZ.gov./oprac. AK