Lichocka odwołana z funkcji w sejmowej komisji kultury. PiS: to błąd techniczny

Joanna Lichocka w piątek została odwołana z funkcji wiceszefowej sejmowej komisji kultury. Jak jednak twierdzi rzeczniczka PiS, odwołanie to miało być „błędem technicznym”. Przekazała również, że partia rozważa ponowne powołanie Lichockiej na to stanowisko.

Joanna Lichocka odwołana z funkcji wiceszefowej sejmowej komisji kultury to pomyłka? Według rzeczniczki partii, miało to nastąpić w wyniku „problemów technicznych” dwójki posłów PiS. - Nie było wolą naszego klubu jej odwołanie. Będziemy rozważać wniosek o przywrócenie jej na to stanowisko - powiedziała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

Sejmowa Komisji Kultury i Środków Przekazu odwołała w piątek Lichocką z funkcji zastępcy przewodniczącego. Za odwołaniem posłanki PiS opowiedziało się 14 posłów, przeciw było 13, jeden wstrzymał się od głosu. W 30-osobowej komisji PiS ma 16 posłów.

Czerwińska pytana przez o piątkowe głosowanie odpowiedziała, że "odwołanie poseł Lichockiej z funkcji wiceprzewodniczącej komisji kultury nastąpiło w wyniku pomyłki technicznej dwojga posłów".

Nie było ich wolą odwołanie pani poseł z tej funkcji

- oświadczyła.

Nie było również wolą naszego klubu, by odwołać Joannę Lichocką z tej funkcji

- zaznaczyła.

Czerwińska tłumaczyła, że część członków komisji uczestniczyło w jej piątkowych obradach zdalnie.

Dwójka naszych posłów, która nie wzięła udziału w głosowaniu miała problemy techniczne związane z połączeniem do systemu umożliwiającego udział w posiedzeniu, a tym samym oddanie głosu. To nie była zła wola

- podkreśliła.

Joanna Lichocka odwołana z funkcji wiceszefowej komisji kultury

Rzeczniczka PiS odniosła się też do atmosfery panującej podczas obrad komisji.

Zachowanie posłów opozycji było skandaliczne. Używali argumentów absolutnie nieprawdziwych, niedorzecznych, ich wypowiedzi były pełne agresji i mowy nienawiści

- podkreśliła.

Nie zgadzamy się z takim językiem debaty

- dodała.

Dopytywana czy klub PiS zgłosi wniosek o ponowne powołanie Lichockiej na wiceszefową komisji odparła: "będziemy to rozważać".

O odwołanie Lichockiej z funkcji wiceprzewodniczącej komisji kultury wnioskowali posłowie opozycji. W lutym, po głosowaniu, w którym Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu o odrzuceniu noweli ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej, która zakłada rekompensatę w wysokości 1,95 miliarda złotych w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia, media obiegło zdjęcie Lichockiej, na którym posłanka pokazuje środkowy palec członkom opozycji sejmowej.

Joanna Lichocka w lutym przekonywała, że nie wykonała wulgarnego gestu, a jedynie przesuwała "energicznie dwukrotnie palcem pod okiem, bo była zdenerwowana".

