Abp Gądecki napisał do Kamińskiego i Wąsika. Proponuje interwencję humanitarną

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki otrzymał w środę list od Barbary Kamińskiej i Romy Wąsik z prośbą o mediację u ministra sprawiedliwości w sprawie przebywających w więzieniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Skazani w związku z tzw. aferą gruntową politycy PiS trwają w głodówce.

Duchowny postanowił listownie zwrócić się do byłych posłów "z prośbą o zaprzestanie protestu głodowego, który po tylu dniach, od momentu jego rozpoczęcia, zagraża nie tylko zdrowiu, ale także i życiu panów". Hierarcha zapowiedział konkretne kroki.

Arcybiskup Gądecki opublikował list ws. Kamińskiego i Wąsika

- W środę otrzymałem informację od małżonki pana ministra Mariusza Kamińskiego, że wobec pana ministra Kamińskiego został wydany nakaz sądu, aby był przymusowo dokarmiany, albowiem stan zdrowia, w którym się znalazł, zaczyna zagrażać jego życiu i zdrowiu. Sąd nakazał przymusowe dokarmianie go - przekazał dziennikarzom przebywający na Forum Ekonomicznego w Davos prezydent Andrzej Duda. Głowa państwa zaapelowała do Adama Bodnara o przerwanie wykonywania kary skazanych polityków PiS.

Do dyskusji w sprawie dołączył Kościół. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przyznał, że w pełni rozumie przyczyny podjęcia tej formy protestu. "Protest głodowy jest formą wyrażenia sprzeciwu wobec działań władzy, odbieranych przez panów, jako radykalnie niesprawiedliwe oraz jako potencjalnie skuteczny środek służący zwróceniu uwagi ludzi kierujących się w życiu sumieniem" - napisał abp Stanisław Gądecki. "Niemniej, aby móc upominać się o sprawiedliwość, trzeba żyć. Z tego też powodu proszę panów ministrów o zmianę formy protestu" - dodał hierarcha.

"Jednocześnie, jeśli zostanie to przez panów zaakceptowane, zobowiązuję się do podjęcia w panów sprawie interwencji humanitarnej u Ministra Sprawiedliwości, pana Adama Bodnara. Życie każdego z panów ma wartość dla naszej wspólnej Ojczyzny i może przyczynić się do tego, by czynić ją bardziej sprawiedliwą" - zadeklarował abp Gądecki.

Źródło: Radio ZET/KEP