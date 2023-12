Rząd Tuska będzie musiał dać miliardy TVP? "Tego nie da się po prostu przerwać"

TVP dostała od władzy w latach 2017-2022 tzw. rekompensaty abonamentowe w kwocie 7,2 mld zł, a tylko w 2023 roku - 2,3 mld zł. W budżecie na przyszły rok rząd nie zapisał rekompensaty dla mediów publicznych. Poseł Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski, który jest przewodniczącym sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, zaznaczył jednak w rozmowie z money.pl, że publiczne media realizują inwestycje, których nie można po prostu przerwać, a ogromne pieniądze mogą popłynąć do TVP.

Media publiczne chcą miliardowych rekompensat

Pod koniec listopada portal wirtualnemedia.pl dotarł do pisma, które przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański zaadresował do Mateusza Morawieckiego i nowej ministry kultury i dziedzictwa narodowego Dominiki Chorosińskiej. "Zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o zapewnienie odpowiedniego finansowania działalności jednostek publicznej radiofonii i telewizji w 2024 r." - napisał.

Zapotrzebowanie nadawcy na środki przeznaczone na finansowanie zadań stanowiących realizację misji publicznej ma wynieść 3,65 mld zł. Czubański tłumaczył, że "przyszłoroczne wpływy z tytułu opłat abonamentowych wyniosą jedynie 620 mln zł", dlatego "rekompensata z tytułu utraconych wpływów" powinna wynieść w przyszłorocznym budżecie "kwotę nie niższą niż 3,03 mld zł".

Rząd Tuska nie będzie miał wyboru?

Bogdan Zdrojewski powiedział w rozmowie z money.pl, że media publiczne realizują inwestycje, których nie da się po prostu przerwać. - Chodzi o zakupy sprzętu, remonty obiektów, digitalizację zasobów. Jest także kwestia amortyzacji sprzętu. To są wydatki, których nie można z dnia na dzień zaniechać - punktował.

Poseł KO wskazał też na wyliczenia "na absolutnie minimalnym poziomie", z których wynika, że budżet jedynie TVP, nie wliczając Polskiego Radia, zakłada wydatki w przedziale 1,8 mld-2,3 mld zł, przy czym dochody z abonamentu i reklam w przyszłym roku mają wynieść niewiele ponad 1 mld zł. - Będzie więc brakować od ok. 1,2 mld do 2 mld zł, jeśli policzy się minimalne koszty działalności TVP i Polskiego Radia - ocenił polityk.

Bogdan Zdrojewski poinformował, że decyzję o przekazaniu pieniędzy TVP podejmie już przyszły rząd, który będzie musiał wziąć pod uwagę istniejące zobowiązania TVP. Parlamentarzysta powołał się na wyliczenia ekspertów, które wskazują, że TVP może być potrzebna kwota w przedziale 900 mln zł-1,7 mld zł. Do tego należy dodać środki na publiczne rozgłośnie radiowe, w tym rozgłośnie regionalne.

Źródło: Radio ZET/money.pl