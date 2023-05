Łukasz Jasina w wywiadzie opublikowanym w piątek na portalu Onet.pl został zapytany o nadchodzącą 80. rocznicę rzezi wołyńskiej oraz o to, co powinno stać się w stosunkach polsko-ukraińskich, aby doszło do pojednania. - Pan ambasador (Polski w Ukrainie - red.) Bartosz Cichocki prowadzi wiele rozmów. Nie chcę niczemu zaprzeczać, ale nie słyszałem na razie o wielkich wydarzeniach, które są planowane na początek lipca - odpowiedział Jasina.

Rzecznik MSZ stwierdził, że prezydent Wołodymyr Zełenski powinien wziąć większą odpowiedzialność. Jasina dopytywany, czego dokładnie oczekuje od Zełenskiego, odparł, że powinien powiedzieć: “przepraszam i proszę, prosimy o wybaczenie”.

Ambasador Ukrainy oburzony słowami rzecznika polskiego MSZ

- Ta formuła bardzo dobrze działa w przypadku polsko-ukraińskich stosunków, a jej jest ciągle mało. My, Polacy, wzięliśmy jako państwo polskie odpowiedzialność za zbrodnie dokonywane przez nasze państwo na Ukraińcach - zaznaczył Jasina, choć pochwalił ambasadora Ukrainy w Polsce Wasyla Zwarycza za pozytywne gesty w lipcu 2022 roku. Przypomnijmy, że Zwarycz wziął wówczas udział w obchodach rocznicy rzezi wołyńskiej. Był to historyczny moment, ponieważ dotąd nie zdecydował się na to przed nim żaden ambasador Ukrainy. - Myślę, że ze strony ukraińskiej, i tu będę bardzo dyplomatyczny, ciągle brakuje zrozumienia, jak to jest sprawa już w tej chwili dla Polaków bardzo ważna - mówił Jasina.

Do słów rzecznika polskiego MSZ krytycznie odniósł się Wasyl Zwarycz. “Jakiekolwiek próby narzucania Prezydentowi Ukrainy czy Ukrainie co musimy w sprawie wspólnej przeszłości są nieakceptowalne i niefortunne. Pamiętamy historię i apelujemy o szacunek i wyważenie w wypowiedziach, szczególnie w trudnych realiach ludobójczej agresji rosyjskiej” - napisał na Twitterze.

Ambasador Ukrainy dodał, że dobrze znana formuła prawdziwego pojednania w stosunkach ukraińsko-polskich, która została przyjęta przez hierarchów naszych Kościołów, brzmi: „wybaczamy i prosimy o wybaczenie”.

