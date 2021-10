Tusk wzywa na protest po wyroku TK. "Tak możemy ich zatrzymać"

Donald Tusk, podobnie jak inni liderzy opozycji, pominąwszy Konfederację, jest oburzony wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie - nominaci z ramienia PiS - pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej ocenili wniosek m.in. premiera Mateusza Morawieckiego, który wnosił o uznanie niekonstytucyjności kilku zapisów Traktatu o UE.

Zwolennicy PiS mówią o zahamowaniu ingerencji w polskie prawodawstwo. Opozycja demokratyczna grzmi o kolejnym kroku w kierunku wyjścia z UE, wbrew woli przytłaczającej części Polaków.

Donald Tusk wzywa na protest. "Tak możemy ich zatrzymać"

TK uznał za niezgodny z konstytucją przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa ws. powołania sędziów.

"Wzywam wszystkich, którzy chcą bronić Polski europejskiej, w niedzielę na Plac Zamkowy w Warszawie, godzina 18. Tylko razem możemy ich zatrzymać" – przekazał na Twitterze Donald Tusk.

Konfederacja po cichu za PiS-em. "Zaczęła się wojna trybunałów"

Zdaniem Krzysztofa Bosaka, jednego z liderów Konfederacji, do opuszczenia UE przez Polskę nie dojdzie, choć PiS buduje otoczkę niepewności. "Nie ma społecznego poparcia dla Polexit i nie chce go obóz rządzący. W średnim horyzoncie czasowym nie będzie więc Polexitu. Będzie za to coś nie mniej ciekawego: otwarta walka o zakres autonomii RP wewnątrz UE. Skończył się czas «przyjaznej wykładni», zaczęła wojna trybunałów" – komentował w sieci.

