"Groził mi nożem". Kowalski oskarżył prof. Horbana. Jest ostra odpowiedź profesora

– Jeżeli takie osoby, jak pan Horban nadal się będą wypowiadały, to nie ma gorszej antyreklamy dla szczepień, niż buta i arogancja takich ludzi, którzy grożą posłom nożem – powiedział w programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski. Prof. Andrzej Horban zaprzeczył tym oskarżeniom i zarzucił posłowi, że rozsiewa antyszczepionkową propagandę.

Janusz Kowalski ostro skrytykował Radę Medyczną i zasiadającego w niej prof. Andrzeja Horbana, obarczając doradcę premiera winą za fiasko akcji promocji szczepień. W pewnym momencie poseł Solidarnej Polski zdziwił osoby biorące udział w dyskusji, gdy stwierdził, że "grożono posłom nożem".

– Kto grozi posłom nożem? – zapytał Andrzej Stankiewicz.

Kowalski: Prof. Horban groził nożem mi i pani Siarkowskiej

– Na przykład profesor Horban. Groził nożem mi i pani Siarkowskiej. Żadnej reakcji pana premiera w tej sprawie nie było. Cały czas żądam od pana premiera odwołania tego człowieka z Rady Medycznej – dodał poseł Solidarnej Polski.

– Opisze pan tę sytuację? – dopytywał prowadzący.

– To jest publiczna deklaracja pana profesora o tym, że otwiera mu się nóż i chętnie by tego noża użył w stosunku do posłów – tłumaczył Janusz Kowalski.

Do oskarżeń odniósł się również sam profesor Andrzej Horban:

– Stanowczo chciałbym oświadczyć, że nigdy nikomu nie groziłem ani już zwłaszcza panu posłowi Kowalskiemu. Natomiast jestem bardzo ciekaw, jak się czuje pan poseł. biorąc na swoje sumienie setki ludzi, którzy umierają z powodu covid, a się nie zaszczepili, bo ulegli jego propagandzie – powiedział Radiu ZET profesor Horban.

RadioZET.pl/oprac. AK