Minister Adam Niedzielski jest bliski dymisji - podał Onet.pl. Powodem jest upadek poprzedniej ustawy covidowej (potocznie nazywanej lex Hoc) i wprowadzenie do Sejmu nowego projektu walki z pandemią (lex Kaczyński lub lex konfident). Jednak poparcie dla niego, nawet wśród polityków Zjednoczonej Prawicy, jest coraz mniejsze.

Szczepienie przeciw COVID-19, w pełni, do tej pory przyjęło ponad 57 proc. mieszkańców Polski. Tempo podawania preparatów wyraźnie spadło w ostatnich miesiącach, a zdaniem ekspertów szczepienia to najszybszy sposób na pokonanie pandemii koronawirusa.

Szef resortu zdrowia walkę z piątą falą koronawirusa opierał o tzw. lex Hoc. Chodzi o projekt ustawy autorstwa posłów PiS, który zakładał możliwość weryfikacji przez pracodawcę szczepienia przeciw COVID-19 u pracownika. Jednak trafił on do sejmowej niszczarki, a zastąpił go nowy projekt ustawy.

Lex konfident w Sejmie. "Zastanawiamy się, co mamy zrobić"

Jak podał Onet.pl, nowa propozycja (potocznie nazywana lex Kaczyński albo lex konfident) wzbudza dużo kontrowersji. Projekt ustawy umożliwia m.in. pracownikom nieodpłatne testowanie w kierunku SARS-CoV-2 oraz możliwość uzyskania odszkodowania w przypadku zakażenia w miejscu pracy. Propozycja dotyczy również drastycznych kar za nieprzestrzeganie obostrzeń pandemicznych w tym m.in. za brak maseczki.

Okazuje się, że projekt ustawy krytykuje zarówno opozycja, jak i część polityków obozu Zjednoczonej Prawicy. - Nikt z klubem niczego nie konsultował, a ci, którzy złożyli swoje podpisy pod projektem promowanym przez Jarosława Kaczyńskiego, zrobili to in blanco, ufając autorytetowi prezesa, nie wiedząc zupełnie pod czym się podpisują – mówił Onetowi jeden z wpływowych posłów PiS.

Nowego projektu nie popiera również Solidarna Polska. - Nie było z nami żadnej rozmowy, a zasada w koalicji jest taka, że tak ważne ustawy powinny być wspólnie omawiane - mówią ziobryści, w rozmowie z Onetem. Poparcia dla projektu nie udziela również Paweł Kukiz z Kukiz'15.

Portal podkreślił, że nowa propozycja nie ma błogosławieństwa od resortu zdrowia. Adam Niedzielski miał dostać osobiste zapewnienie od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego.

Według Onetu Niedzielski jest bliski dymisji. – Wszyscy w ministerstwie zastanawiamy się, co w zasadzie mamy dalej robić? Czujemy się tak jak eksperci z Rady Medycznej, których argumentów i propozycji nikt w rządzie nie słuchał. Myślę, że jesteśmy już tylko o krok od ustąpienia ministra – mówił rozmówca portalu w resorcie zdrowia.

RadioZET.pl/Onet.pl