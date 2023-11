Wytatuowany poseł KO walczy o prawa nauczycieli. Kim jest Marcin Józefaciuk?

Marcin Józefaciuk, kojarzony z powodu licznych tatuaży i działalności medialnej, to nauczyciel i wicedyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi. Wcześniej pełnił rolę dyrektora placówki. Przed ogłoszeniem startu w wyborach parlamentarnych 2023 Józefaciuk wielokrotnie komentował stan polskiej edukacji; krytykował też decyzje ministra Przemysława Czarnka oraz protestował przeciwko głośnemu podręcznikowi do HiT-u autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego. Pedagog zyskał popularność w całej Polsce dzięki zdobyciu uprawnień do nauczania wielu przedmiotów szkolnych.

Kim jest poseł KO na Sejm X kadencji? Jakie ma poglądy i postulaty? Czym zajmował się wcześniej? Przybliżamy sylwetkę Marcina Józefaciuka.

Marcin Józefaciuk – życiorys, wiek, wykształcenie

Marcin Józefaciuk urodził się w 1982 roku w Łodzi. Ze stolicą województwa łódzkiego związany jest również poprzez zdobyte wykształcenie: ukończył filologię angielską w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej oraz studia podyplomowe z zakresu nauczania wychowania fizycznego i informatyki.

W swojej karierze zawodowej pracował w dwóch publicznych gimnazjach oraz XXX Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. Po kilkuletniej przerwie od nauczania szkolnego, którą spędził w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, osiadł na dłużej w Zespole Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego. W latach 2017-2022 pełnił funkcję dyrektora; później objął stanowisko wicedyrektora.

Marcin Józefaciuk - nauczyciel, dyrektor szkoły, program TVN

Marcin Józefaciuk przyznał w rozmowie z portalem Obserwatorium Edukacji, że nauczanie jest jego prawdziwą pasją. W 2022 roku media obiegła informacja, że w obliczu braku chętnych na nauczycielskie etaty łódzki pedagog zdobył uprawnienia konieczne do nauczania większej liczby przedmiotów. W ten sposób obecny poseł KO stał się nauczycielem siedmiu przedmiotów:

języka angielskiego,

języka angielskiego zawodowego,

informatyki,

wychowania fizycznego,

fizyki,

etyki,

języka polskiego w klasie przygotowawczej dla uczniów pochodzących z Ukrainy

Poseł Józefaciuk głośno protestował przeciwko wprowadzaniu do programu szkolnego kontrowersyjnego podręcznika do przedmiotu Historia i teraźniejszość (HiT). „Tą otwartością zwrócił na siebie uwagę telewizji” – wyjaśniają Fakty TVN. W rezultacie pedagog znalazł się w stacji TVN; pracował jako prowadzący program „Nastolatki rządzą...kasą”. Projekt reklamowano jako eksperyment, w którym nastoletni członkowie rodziny na 30 dni przejmują władzę nad domowymi finansami.

Marcin Józefaciuk - poseł KO, działalność polityczna, poglądy, postulaty

Marcin Józefaciuk podkreślił w rozmowie z Onetem, że nie jest politykiem. - Jestem posłem, czyli wysłańcem, głosem ludzi, którzy mnie wybrali – powiedział. W wyborach parlamentarnych 2023 kandydował jako niepozorna „dziesiątka” na liście Koalicji Obywatelskiej w okręgu wyborczym numer 9 (Łódź, powiat łódzki wschodni, powiat brzeziński). Do Sejmu X kadencji wszedł dzięki 8893 głosom.

Poseł KO jest skoncentrowany przede wszystkim na sprawach związanych ze swoim zawodem. Jest członkiem sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. „Czeka nas wiele pracy, ale jesteśmy na nią gotowi. Dla uczniów, dla rodziców, dla nauczycieli, dla organów prowadzących, dla edukacji. Do roboty” – napisał na Instagramie 22 listopada 2023 roku.

Pedagog postuluje również powołanie samorządu zawodowego, odpolitycznienie szkoły i podwyżki dla nauczycieli. W kwestiach uznawanych za światopoglądowe opowiada się za:

legalną aborcją

łatwiejszym dostępem do tzw. antykoncepcji awaryjnej

refundacją in vitro

W Sejmie chce też zadbać o interesy mniejszości, np. społeczności LGBTQ+ i osób w kryzysie bezdomności.

Marcin Józefaciuk – partner, żona, dzieci? Życie prywatne

Marcin Józefaciuk nie ukrywa, że nie ma osoby partnerskiej. W rozmowie z Wysokimi Obcasami podzielił się swoimi przemyśleniami na temat świadomego singielstwa: - W moim odczuciu bycie singlem to wolność wyboru, a związek to podporządkowanie, na które nie ma we mnie zgody. Nie sądzę, aby mogło się to zmienić. Poseł KO wyjaśnił, że nie czuje potrzeby posiadania drugiej połówki.

Wiadomo też, że pedagog pochodzi z nauczycielskiej rodziny. - W rodzinie mam wujka i ciotkę nauczycieli. Ale tak naprawdę zawsze czułem, tam „w środku”, że chcę uczyć i jak najszybciej chciałem to robić – powiedział portalowi Obserwatorium Edukacji.

Wytatuowany poseł KO przeznacza wolny czas na sport. Koncentruje się przede wszystkim na bieganiu w ultramaratonach. Brał udział m.in. w Runmageddonie, znanym biegowym przedsięwzięciu słynącym z trudnych warunków.

Marcin Józefaciuk – neopoganin, wicca, konchowanie

Marcin Józefaciuk zdradził na łamach Dużego Formatu, że deklaruje się jako neopoganin związany z wiccą – religią odwołującą się do tradycji wiedźm i opartą na dualistycznej energii (męskiej oraz żeńskiej). W rozmowie z Onetem dodał: - Jeśli chodzi o moją religię, można być zrzeszonym w grupach zwanych kowenami lub sabatami, ale ja praktykuję indywidualnie […]. Ona pomaga mi uwierzyć, że mam pewien wpływ na wydarzenia, które mogą się w przyszłości zadziać. Jeżeli myślisz, że coś się uda, szansa na powodzenie jest większa. Czyli pogaństwo jest trochę autopsychologią i pracą z energiami.

Poseł z Łodzi jest przekonany, że potencjalne różnice wyznaniowe między nim a innymi posłami nie będą stały na przeszkodzie wspólnej pracy, ponieważ jego zdaniem „prawdziwy katolicyzm i chrześcijaństwo to naprawdę bardzo tolerancyjne wyznania”.

