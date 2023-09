Sławomir Mentzen w programie "Gość Radia ZET" odpowiedział na pytanie słuchacza o to, ile powinien zarabiać nauczyciel oraz ile będzie zarabiał, gdy Konfederacja będzie rządzić. - Wszystkie pensje powinny być ustalane przez rynek, a nie przez polityków - stwierdził.

Według polityka Konfederacji nie powinno być tak, że minister edukacji decyduje o tym, czy dzieci mają mieć zadania domowe lub o wysokości zarobków nauczycieli. - To jest sprawa między nauczycielem a dyrektorem - przekonywał Mentzen.

Mentzen chce zlikwidować Ministerstwo Edukacji i Nauki

- Pensja powinna być wynikiem negocjacji między nauczycielem a dyrektorem? - drążył prowadzący Bogdan Rymanowski.

- A od czego powinna zależeć pensja redaktora w radiu? - zapytał Mentzen.

- Od jego pracy - odpowiedział dziennikarz.

- Dokładnie, tak samo jak nauczyciela. Chciałby pan, żeby jakiś polityk ustawą mówił, ile ma pan zarabiać? - kontynuował swoją myśl Mentzen.

Dziennikarz zwrócił uwagę, że szkoły to "coś szczególnego", ponieważ odpowiadają za wychowanie młodych ludzi. - A kształtowanie opinii publicznej, przekazywanie wiadomości milionom słuchaczy to nie jest coś szczególnego? - odparł polityk Konfederacji.

Mentzen dopytywany, czy popiera obcięcie wszystkich dotacji dla szkół, stwierdził, że "tego nie powiedział". - Uważam, że to nie politycy powinni zajmować się dzieci. Tym się powinni zajmować nauczyciele, a zarządzaniem szkołami powinni zajmować się dyrektorzy - uważa współprzewodniczący Konfederacji.

Rymanowski chciał się dowiedzieć, czy zdaniem jego gościa wszystkie szkoły powinny być prywatne. - My jesteśmy za tym, żeby jak najwięcej decyzji było na poziomie nauczycieli oraz dyrektorów. To znaczy, żeby nie było jakiegoś ministra edukacji narodowej, który mówi nauczycielowi, czego ma uczyć dzieci, bo to nauczyciel lepiej wie, a nie minister - zaznaczył Mentzen.

- Ale ja pytałem o pensje - przypomniał dziennikarz. - Czy to nie jest unik z pana strony? - dopytał.

- To nie jest unik z mojej strony. Tym powinien zająć się dyrektor. Jeżeli dyrektora stać na zatrudnienie lepszych nauczycieli, to ich zatrudnia, a jak go nie stać, to zatrudnia nauczycieli, którzy są gorsi, jak na każdym innym rynku - mówił Mentzen.

- W tym zawodzie jest bardzo duży problem, bo ludzie nie chcą iść do tego zawodu, dlatego że są niewielkie pieniądze. Jak to zmienić - zapytał Rymanowski.

Mentzen odpowiedział, że "w każdej branży jest tak, że lepsi zarabiają więcej, a gorsi mniej". - A wszyscy nauczyciele zarabiają tyle samo. Nie powinno tak być, bo to demotywuje do bycia lepszym nauczycielem - dodał polityk.

- A jeśli będzie pan ministrem edukacji, nie będzie pan rozmawiał (z nauczycielami - red.)? - dopytał dziennikarz.

- Ja bym chciał zlikwidować ministerstwo edukacji. Po co ono jest? Uczyć powinni nauczyciele, zarządzać szkołą (dyrektorzy - red.). Współczesny świat zmienia się tak szybko, że ministerstwa za tym nie nadążają. Pisanie rozprawek czy esejów na zaliczenie jest bez sensu, bo wszystko generuje ChatGPT. Licealiści czy studenci pierwszego czy drugiego roku potrafią wygenerować całe wypracowania - przekonywał Mentzen.