Mocny zgrzyt w koalicji Tuska. "Jest politycznym tchórzem"

Zgrzyty w nowym rządzie wybrzmiewają już w pierwszym tygodniu po zaprzysiężeniu gabinetu Donalda Tuska. To, że światopoglądowe różnice wypłyną w centrolewicowej koalicji, było niemal pewne. Już w pierwszych dniach po przejęciu władzy padają jednak wyjątkowe mocne słowa.

W niedzielę w podcaście "Wybory Kobiet" marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050-Trzecia Droga) powiedział, że zagłosowałby przeciw projektowi ustawy pozwalającej na aborcję do 12. tygodnia ciąży. Przypomniał, że on opowiada się za referendum w sprawie kwestii aborcji. Tymczasem liberalizacja prawa aborcyjnego była jednym ze sztandarowych haseł, z jakim Platforma Obywatelska i sam Donald Tusk szli do wyborów jesienią 2023 roku.

Hołownia pod ostrzałem ws. aborcji. "Chce utrzymać średniowiecze"

O słowa Hołowni spytano w poniedziałek w programie Onet Rano Roberta Biedronia. Europoseł, jeden z liderów Lewicy, komentując słowa marszałka Sejmu na temat referendum w sprawie aborcji, ocenił, że on "w tej sprawie błądzi".

- Uważam, że (Hołownia) po prostu jest tchórzem, jest politycznym tchórzem w tej sprawie. Nie chce powiedzieć szczerze, jakie ma poglądy, a przecież czytaliśmy w jego książkach, jakie ma na ten temat poglądy i zrzuca odpowiedzialność na referendum, które już się odbyło. Polki i Polacy swoje referendum wyrazili na ulicach, podczas strajków kobiet. Wyrazili, jeśli chodzi o badanie opinii publicznej, pod projektami ustaw, które były składane w tej sprawie – powiedział dosadnie Biedroń.

Jak zaznaczył, Hołownia "jest od niedawna w polityce", a on sam już wystarczająco długo, by wiedzieć, że spór o aborcję trwa w Polsce od 30 lat. - My mamy już naprawdę jasne stanowisko społeczeństwa w tej sprawie, nie trzeba o to pytać ludzi - stwierdził Biedroń.

- To tchórzostwo, jest oczywiście próba uciekania od odpowiedzialności za podjęcie decyzji, co jest obrzydliwe w mojej ocenie. Dlaczego? Dlatego, że na koniec dnia płacą za to realni ludzie, te kobiety, te dziewczyny, które czekają na to prawo, przeprowadzają dzisiaj aborcję nie tylko w sposób nielegalny, ale niebezpieczny dla ich życia i zdrowia. I trzeba to jak najszybciej załatwić – dodał Biedroń.

Biedronia spytano też, co jego zdaniem należy zrobić w tej sprawie. - Trzeba przeprowadzić projekt ustawy aborcyjnej, który złożyliśmy jako Lewica. On jest w lasce marszałkowskiej. Oczekuję, że będzie jak najszybciej procedowany. To jest dla nas priorytet jako Lewicy. My tego nie odpuścimy. Jeżeli trzeba będzie w pewnym momencie podejmować trudne decyzje dotyczące pewnych kwestii, to będziemy podejmowali, musimy to załatwić – zadeklarował.

Zdaniem Biedronia Polki powinny mieć w kwestii aborcji takie same prawa jak obywatelki Francji czy Belgii. - A Szymon Hołownia chce utrzymać średniowiecze. Dziwię się, bo taki niby elegancki, europejski, a robi takie rzeczy - stwierdził Biedroń.

Polska ma jedno z najostrzejszych praw aborcyjnych w Europie. 22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że dopuszczalne dotychczas przeprowadzanie aborcji w przypadku uszkodzenia lub wad płodu jest niezgodne z konstytucją. Obecnie w Polsce aborcja jest dopuszczalna tylko przy dwóch przesłankach - gdy ciąża jest efektem gwałtu oraz gdy ciąża zagraża życiu kobiety.

Źródło: Radio ZET/Onet Rano