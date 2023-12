Pilna informacja szefa MON i dowódców wojska. Wiemy, co wleciało do Polski

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła poinformował na konferencji prasowej, że wszystko wskazuje na to, że niezidentyfikowany obiekt, który wleciał w piątek rano na terytorium Polski, to rakieta rosyjska. Mowa o jednym pocisku. - Była przez nas śledzona, opuściła tę przestrzeń - powiedział Kukuła. - Mamy ok. 40 km naruszenia granicy - dodał.