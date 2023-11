Tak ma działać rząd Tuska. "Trzeba wchodzić już spakowanym"

Donald Tusk przygotowuje się do objęcia władzy. Lider PO musi jeszcze zaczekać, choć nazwiska potencjalnych ministrów pojawiają się w mediach. W czwartek reporterka TVN24 Arleta Zalewska ustaliła, kto ma objąć poszczególne resorty w gabinecie Tuska.

Wiadomo, że np. Radosław Sikorski ma szansę wrócić na stanowisko szefa MSZ. Ministrem ds. europejskich ma zostać Adam Szłapka, a edukacją ma zająć się Barbara Nowacka. Swoje ministerstwa otrzymaliby także nominaci Polski 2050, PSL i Lewicy - wśród nich m.in. Michał Kobosko, Władysław Kosiniak-Kamysz czy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Ministrowie w rządzie Tuska będą rotacyjni? "Zrobisz zadanie - odchodzisz"

Żadna z tych osób nie powinna jednak przywiązywać się do swojej funkcji. Jak podała Wirtuala Polska, tak jak w przypadku marszałka Sejmu, tak i w odniesieniu do szefów resortów będzie można mówić o tzw. rotacyjności. Ministrowie nie muszą nimi pozostać przez całą kadencję, a muszą liczyć się z tym, że po kilku miesiącach lub roku ktoś ich zmieni.

- To nowy rodzaj rządu "zderzaków". Każdy może zostać szybko wymieniony, będzie duża rotacja na ministerialnych fotelach. Zrobisz zadanie - odchodzisz - przychodzi ktoś nowy, z nową robotą do wykonania. Czasem to będzie czarna robota, niewdzięczna i trudna - tłumaczył portalowi jeden z polityków KO.

Przed zaprezentowanym w I połowie grudnia rządem zostanie postawiona misja "posprzątania" po PiS, a także rozliczenia poprzedniej władzy i wdrożenia pierwszych istotnych programowych rozwiązań. Pod tym kątem sprofilowano zresztą przyszłych członków gabinetu szefa Platformy. - Nazwiska do poszczególnych ministerstw są przede wszystkim dobierane właśnie z tego klucza. Pracę w nowym rządzie zaczną ludzie dynamiczni, głodni, przebojowi, z charyzmą. Nie bojący się wejść z buta do tej stajni Augiasza - zdradził rozmówca WP.

Jak czytamy w artykule, jest kilka powodów, dla których nowa większość obrała taką strategię. Po pierwsze - już po kilku miesiącach bardzo intensywnej pracy część ministrów może powiedzieć "zadanie wykonane". Na ich miejsce przyjdą nowi z nową misją do zrealizowania. Po drugie - Tusk ma świadomość ambicji we wszystkich podmiotach, które tworzą koalicję. Część formacji ma swoje "upatrzone" resorty, którymi chce się zająć, ale "niekoniecznie na pierwszym etapie funkcjonowania rządu".

"Do rządu trzeba wchodzić spakowanym"

Wreszcie trzecia przyczyna: zbliżające się wybory, zwłaszcza te do Parlamentu Europejskiego. Znane i zasłużone postacie, zwłaszcza z KO, chcą skorzystać z tego wehikułu do Brukseli i Strasburga - w tym kontekście WP wymieniła m.in. Borysa Budkę, Sławomira Nitrasa czy Bartłomieja Sienkiewicza. Wówczas nie byłoby niczym zaskakującym, gdyby rekonstrukcja rządu zbiegła się z zaplanowaną na czerwiec elekcją europejską.

Portal podkreślił, że w rządzie - na pierwszym bądź późniejszym etapie - mogą się także znaleźć osoby znane, które nie uzyskały mandatów w październikowych wyborach, a które orbitują blisko ugrupowań nowej koalicji. Tu padły nazwiska Hanny Gill-Piątek i Pawła Poncyljusza (startowali z list KO), Miłosza Motyki (rzecznik PSL, nie dostał się do Sejmu) czy Łukasza Krasonia (kandydat Polski 2050). Taki pomysł również ma swoje uzasadnienie.

Tusk nie chce mnożyć stanowisk w rządzie, przeciwnie. Ale nie chce też zostawiać kompetentnych i pracowitych ludzi na lodzie. Każdy, kto ma parcie i ambicje, może zostać zagospodarowany - rozmówca WP z otoczenia Tuska

Czy fakt, iż misja ministerialna może potrwać od kilku miesięcy do 1-2 lat, działa na niekorzyść? Niekoniecznie. - Jak szef zaprosi mnie do rządu i podziękuje za pracę za rok czy dwa, nie będę urażony - przyznał w rozmowie z WP jeden z posłów typowanych na wiceministra. Podsumowując ten wątek zażartował jednak, że "do rządu należy wchodzić już spakowanym".

Źródło: Radio ZET/Wirtualna Polska