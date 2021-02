500 plus do zmiany. PiS w nowy sposób ma zachęcać Polki do rodzenia dzieci

500 plus doczeka się waloryzacji? Sztandarowy program PiS nie przynosi oczekiwanych efektów, więc Jarosław Kaczyński chce nowego programu demograficznego, który zachęci Polki do rodzenia dzieci.

500 plus mimo wielu zapewnień polityków Zjednoczonej Prawicy nie wpłynęło na poprawę dzietności w Polsce. Jak podaje ''Gazeta Wyborcza'', w 2020 roku zmarło najwięcej osób od zakończenia II wojny światowej. Nasilenie liczby zgonów pokrywało się z wystąpieniem drugiej fali pandemii koronawirusa. W Polsce szczególnie krytyczny okazał się 45 tydzień roku (tj. 2–8 listopada), w którym odnotowano ponad 16 tys. zgonów. W ubiegłym roku urodziło się 355 tys. dzieci - najmniej od 2004 roku.

Zmiany w 500 plus. Waloryzacja i powołanie nowego urzędu

Nowy program demograficzny - według nieoficjalnych informacji ''Gazety Wyborczej'' - ma być częścią tzw. ''nowego ładu'', czyli programu zawierającego plany inwestycyjne oraz propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego w czasie po pandemii. ''Jarosław Kaczyński jest wściekły, że Polki mimo programu 500 plus przestały rodzić'' - pisze "Gazeta Wyborcza".

Wśród zmian, które mają zaproponować rządzący, jest powołanie nowego urzędu - Instytutu na rzecz Rodziny i Demografii. Z kolei sztandarowy program ''Rodzina 500 plus'' może doczekać się waloryzacji. ''Pierwsza waloryzacja miałaby się odbyć w 2023 roku, przed najbliższymi wyborami parlamentarnymi. Prawdopodobnie 500 plus byłoby podwyższane o wskaźnik inflacji'' - pisze "Wyborcza". Alternatywa dla waloryzacji 500 plus to coroczne zwiększanie świadczenia o stałą kwotę (niezależnie od inflacji). System ten jest wykorzystywany w przypadku podwyżek emerytury minimalnej.

1 lutego ruszył internetowy nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500 plus". Wnioski można składać za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS. 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie obejmuje zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej. Od 1 kwietnia możliwe będzie złożenie wniosku drogą tradycyjną, czyli poprzez wizytę w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Chcesz czytać częściej takie artykułu? Dołącz do grupy dla rodziców na Facebooku

RadioZET.pl/Gazeta Wyborcza