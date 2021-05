Nawrockiego poparło trzech posłów PSL. "Nadal tkwimy w jakimś klinczu poglądów"

Dotychczasową aktywność dr Karola Nawrockiego oceniam pozytywnie - powiedział wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. - Swoją pracą Nawrocki pokazał, że pewne rzeczy mogą być naprawiane - dodał Marek Sawicki. To dwóch z trzech posłów KP-PSL, którzy poparli kandydaturę Nawrockiego na prezesa IPN.

Karol Nawrocki został w piątek powołany przez Sejm na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej większością 248 głosów. "Za" byli wszyscy biorący udział w głosowaniu posłowie koalicji rządzącej oraz Konfederacji. Nawrocki zdobył poparcie także trzech posłów Kukiz'15, jednego członka koła Polskie Sprawy oraz dwójki posłów niezrzeszonych.

Przeciw głosowały KO, Lewica, koło Polska 2050, a także większość posłów Koalicji Polskiej-PSL, z wyjątkiem trzech posłów - Marka Sawickiego, Piotra Zgorzelskiego oraz Jacka Tomczaka, którzy poparli kandydaturę Nawrockiego. Dwóch pierwszy tłumaczyło dziennikarzom swoją decyzję.

Karol Nawrocki wybrany przez Sejm. Posłowie PSL tłumaczą, dlaczego głosowali "za"

- Dotychczasową aktywność pana doktora Nawrockiego oceniam pozytywnie, zarówno jeśli chodzi o prowadzenie Muzeum II Wojny Światowej, w kontekście choćby ekshumacji i identyfikacji obrońców Westerplatte, jak i umieszczenia w ekspozycji stałej pani Ireny Sendlerowej, której działalność bardzo cenię - powiedział Piotr Zgorzelski, będący jednocześnie wicemarszałkiem izby wyższej.

Z kolei Sawicki powiedział, że uważa, iż najwyższy czas spojrzeć na historię "trochę inaczej". - Ja, do roku '90, jako wnuk i syn żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i WiN, wiem, co to było prześladowanie i uważam, że nadal nie są ci żołnierze i ich zasługi dla Polski należycie traktowane - przyznał. Według posła PSL "nadal tkwimy w jakimś klinczu poglądów i historii poprawności politycznej".

Myślę, że (Nawrocki - PAP) swoją dotychczasową pracą pokazał, że te rzeczy mogą być naprawiane, i chciałbym, żeby były naprawiane przez niego, jeżeli zostanie w Senacie potwierdzony Marek Sawicki

Obaj zaznaczyli, że nie było dyscypliny w klubie Koalicji Polskiej, więc mogli zagłosować tak, jak uważali. Zwrócili uwagę, że ostateczna decyzja zapadnie w Senacie. - Nie wiem, jak inne kluby, wiem, że ja bym chciał, aby z naszym klubem parlamentarnym pan dr Nawrocki się spotkał i przedstawił koncepcję oraz wizję prowadzenia IPN - stwierdził Zgorzelski, pytany o stanowisko PSL w Senacie (w którym klub ma trzech przedstawicieli).

Dopytywany o kuluarowe spekulacje, że poparcie Karola Nawrockiego na prezesa IPN jest elementem układu, zgodnie z którym na Rzecznika Praw Obywatelskich ma zostać wybrany zgłoszony przez ugrupowania opozycyjne prof. Marcin Wiącek, Zgorzelski powiedział: - Już tyle kuluarowego huczenia słyszałem przez te lata, że nic mnie nie może zdziwić.

Karol Nawrocki - czy będzie nowym szefem IPN?

Karol Nawrocki jest z wykształcenia historykiem, z tytułem doktora nauk humanistycznych. W latach 2013-17 pracował w gdańskim oddziale IPN, a od 2017 roku zajmuje stanowisko dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Parlament musi w tym roku wybrać nowego prezesa Instytutu, ponieważ 5-letnia kadencja obecnego - dr Jarosława Szarka - upływa 22 lipca. Jako że do wyboru potrzeba zgody obu izb, istnieje prawdopodobieństwo klinczu podobnego, jak w przypadku prób wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Przypomnijmy bowiem, że w Sejmie większość ma koalicja rządząca, a w Senacie opozycja.

RadioZET.pl/PAP