Andrzej Stankiewicz w programie "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" poruszył temat nieruchomości Daniela Obajtka. - Licznik mój zatrzymał się na 15. Wille, dworki, mieszkania, pensjonaty, baseny - wyliczał. - Czy takie nieruchomości da się kupić z państwowej pensji - zapytał Patryka Jakiego. Dodał, że Obajtek kupował je, kiedy był wójtem Pcimia i prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Patryk Jaki o majątku Daniela Obajtka: Nie starałem się nawet zdobyć tych informacji

- Ja nie wiem, jak było. Nie sądzę, że pan jest przekonany, jak było w tym wypadku. Ja wiem tylko, że Daniel Obajtek na pewno nie jest lubiany po stronie opozycyjnych mediów, ponieważ dużo lepiej radzi sobie jako prezes Orlenu niż jego poprzednicy - odpowiedział Jaki. Dopytywany przez prowadzącego, czy nie widzi podejrzenia, że majątek Obajtka się nie zgadza, odpowiedział, że ma "ograniczone zaufanie do tych wszystkich oskarżeń".

Pytany, czy bywał kiedyś w nieruchomościach Obajtka oraz, czy miał okazję kąpać się w jego basenie, skwitował: "pan raczy żartować, nawet nic o tym nie wiedziałem".

- Jak to jest, że w prokuraturze znajduje się płyta z nagraniami rozmów Daniela Obajtka [...] i ta płyta ginie - dopytywał Stankiewicz. - Kiedy pana wydawca wysyłał mi tematy do dzisiejszego programu nie było nic o Obajtku, w związku z powyższym nie starałem się nawet zdobyć tych informacji - odparł Jaki. - W związku z tym, gdybyście mi dali wcześniej znać, to zapewne zebrałbym te informacje i byłoby mi dzisiaj łatwiej rozmawiać. A tak to nie dość, że nie widziałem [...] to mnie atakujecie pięciu na jednego - odpowiedział.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/RadioZET