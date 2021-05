Wiele emocji wokół Polskiego Ładu. Większość Polaków ma dystans do obietnic PiS

Polski Ład, zaprezentowany przez rządzących już po poprawie sytuacji epidemicznej, ma przyczynić się do polepszenia sytuacji ekonomicznej aż 18 milionów Polaków. PiS podkreśla nowe założenia: m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, czy dopłaty do mieszkań, na każdym kroku.

Po prezentacji założeń wyborcy przyjmują te obietnice ze rezerwą. "Rozsądek nakazuje wyborcom nie spieszyć się z ocenami Polskiego Ładu. Entuzjazmu więc nie ma, ale nadziei jest sporo" - pisze w piątek "Rzeczpospolita" przywołując sondaż wykonany przez IBRiS.

Polski Ład i niepewność wyborców. Blisko 2 na 3 Polaków podchodzi do niego z rezerwą

Pracownia zapytał Polaków o ocenę Polskiego Ładu, wskazując, że "PiS ogłosiło program, który zakłada m.in. duże zmiany podatkowe; zmiany w składkach zdrowotnych; nową politykę mieszkaniową". Ponad 65 proc. badanych deklaruje, że w Polskim Ładzie są zarówno pomysły złe, jak i dobre oraz że do tej pory nie zapoznali się ze szczegółami planu.

Co piąty Polak nie zna lub nie wie, jak ocenić Polski Ład

Tylko 14 proc. pytanych uważa z przekonaniem, że program rządu "to dobre propozycje". Co ważne, tylko 1 proc. ma ugruntowane przekonanie, że jest to zły program. Prawie 20-procentowa grupa nie interesuje się tym tematem, nic o nim nie wie lub nie umie zdecydować, jak go ocenić.

"Idea tego rządowego planu wzbudziła w społeczeństwie totalną ambiwalencję" – komentuje dla "Rz" politolożka z UW prof. Ewa Marciniak. "Nie było zdecydowanego entuzjazmu ani też negacji. A to oznacza, że Polski Ład został przyjęty nie emocjonalnie, tylko racjonalnie" – dodaje. Sondaż IBRiS przeprowadzono na próbie 1100 dorosłych respondentów.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP