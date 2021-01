Kim Dzong Un został wybrany w niedzielę sekretarzem generalnym rządzącej Partii Pracy Korei (WPK) - poinformowała w poniedziałek oficjalna agencja prasowa KCNA. Wyboru dokonano na trwającym, pierwszym od 5 lat, zjeździe partii. Do tej pory Kim Dzong Un był przewodniczącym partii.

Kim Dzong Un został wybrany sekretarzem generalnym rządzącej Partii Pracy Korei (WPK. "Wiecznym Sekretarzem Generalnym" WPK jest ojciec obecnego przywódcy Kim Dzong Il, zmarły 17 grudnia 2011 r. a jego poprzednik Kim Ir Sen, zmarły 8 lipca 1994 r. "Wiecznym Prezydentem".

Kim Dzong Un był dotychczas oficjalnie przewodniczącym WPK. Tytuł ten otrzymał na poprzednim zjeździe w 2016 r. Jak poinformowała KCNA wybór, "w pełni zaakceptowali uczestnicy zjazdu" podkreślając "zaszczytną realizację historycznej misji nuklearnego wzmocnienia" kraju.

Reuter zauważa, że wybór Kima na sekretarza generalnego ma głównie symboliczny charakter bowiem i tak sprawuje on dyktatorską władzę od objęcia władzy w 2011 r.

Według południowokoreańskich źródeł wojskowych w niedzielę wieczorem w stolicy Korei Północnej - Pjongjangu odbyła się parada wojskowa. Przypuszcza się, że mogła to być próba przed właściwą paradą z okazji zjazdu partii.

Prezydent Korei Południowej Mun Dze In oświadczył w poniedziałek, że pozostaje zaangażowany na rzecz poprawy stosunków z Koreą Płn. oraz, że współpraca w takich dziedzinach jak walka z pandemią może przyczynić się do przełomu we wzajemnych stosunkach.

Mun Dze In, którego kadencja kończy się w roku 2022, uczynił z poprawy stosunków z Koreą Północną jeden z podstawowych celów swoich rządów. Zapowiedział już bliską współpracę z administracją Bidena.

