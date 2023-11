Burza o środkowy palec Zimocha. Poseł tłumaczył się przez telefon

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński niespodziewanie wyjął spod marynarki kartkę ze zdjęciem posła Tomasza Zimocha. Polityk Polski 2050 trzyma środkowy palec na brodzie. Wiceszef MSZ dopatrzył się w tym wulgarnego gestu. – Proszę spojrzeć. Każdy sam to może ocenić, ja tylko demonstruję – mówił.

Następnie przypomniał awanturę o gest Joanny Lichockiej z PiS. – Atakowaliście państwo, że nasza posłanka podobny gest wykonała, potężna afera. Słyszymy to pouczanie o standardach. To są ich standardy – stwierdził Jabłoński.

Zimoch o środkowym palcu: panie Jabłoński, jest pan kłamcą totalnym

Na insynuacje wiceministra ostro zareagowali politycy opozycji, w tym Piotr Borys z KO. – Tomasz Zimoch to niezwykle kulturalny i przezorny człowiek. To jest niewybaczalne to, co pan robi – powiedział. Poseł wyciągnął telefon i na antenie zadzwonił do polityka Polski 2050.

– Panie pośle Jabłoński, jest pan kłamcą totalnym i osobą pozbawioną jakichkolwiek zasad. To jest skandal, co pan mówi. Jestem zbulwersowany. To okropne, co pan robi – powiedział Tomasz Zimoch.

– Jak pan mnie trochę pozna, to zobaczy pan, że często mam takie "dłoniozachowanie", że podpieram swoją twarz. Obiecuję panie pośle, że jeśli pan publicznie nie przeprosi, to na pewno złożę przeciwko panu pozew – zapowiedział.

Jabłoński przeprosił Tomasza Zimocha

Tuż po zakończeniu programu Paweł Jabłoński odniósł się do wydarzeń z anteny we wpisie na platformie X (Twitter). "Pan poseł Zimoch twierdzi, że wyciągnięty środkowy palec nie miał być obraźliwym gestem, tylko nieświadomym »dłoniozachowaniem«" – napisał.

"Nie do końca wiem, czy tak jest, czy nie – ale nie chcę z góry zakładać złych intencji (nawet jeśli wobec naszych posłów stosowane są inne standardy). Dlatego też przepraszam pana posła za sugestię, że wykonał ten gest celowo" – dodał.

Źródło: Radio ZET/Polsat News