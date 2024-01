Daniel Obajtek trafi do Europarlamentu? PiS robi przymiarki do wyborów

Daniel Obajtek trafi do Europarlamentu? Jak ustaliło Radio ZET, są spore szanse na to, że obecny prezes Orlenu wystartuje w czerwcowych wyborach do PE z listy PiS na Podkarpaciu. W tym regionie poprzednia ekipa rządząca może liczyć nawet na dwa mandaty. Wiadomo również, jakie inne nazwiska przewijają się w spekulacjach dotyczących list największej partii opozycyjnej.