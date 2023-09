Lewica oficjalnie zainaugurowała swoją kampanię na sobotniej konwencji w Łodzi. Współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń nakreślił cele polityczne Lewicy w kampanii przed wyborami parlamentarnymi. - Zadanie, które dzisiaj stoi przed Lewicą jest proste: po pierwsze musimy być tarczą przeciwko Konfederacji, po drugie w tym wyścigu musimy zająć trzecie miejsce, po trzecie po 18 latach obecności w Unii Europejskiej w końcu wpuścić europejskie wartości do Polski - mówił Biedroń.

Posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus powiedziała, że “w tych wyborach jest tylko jedna partia, która będzie tworzyła koalicję z PiS-em" i jest to Konfederacja. - Mają przecież wspólny program: nienawiść do kobiet – jest, pogarda dla instytucji państwowych - jest, chęć wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej – no jest, klękanie przed biskupami – jest. To jest właśnie koalicja PiS-u i Konfederacji - przekonywała Scheuring-Wielugs.

Konwencja Lewicy w Łodzi

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że obecna kampania będzie też kolejną odsłoną walki o prawa kobiet. - Dlatego kiedy pytacie, co zrobić, żeby już żaden lekarz nie mógł odmówić wam pomocy, bo “religia mu nie pozwala”? Odpowiadam: Idźcie na wybory! Co zrobić, żeby aborcja była bezpłatna, dostępna i w pełni legalna do 12. tygodnia ciąży? Idźcie na wybory! Co zrobić, aby móc rodzić po ludzku, bez bólu i cierpienia? Idźcie na wybory! Co zrobić, żeby żaden ksiądz ani polityk nie zaglądał wam pod kołdrę? Idźcie na wybory i zagłosujcie na Lewicę! - mówiła posłanka Lewicy.

- 18 lat temu do władzy doszła koalicja Kaczyńskiego, Giertycha i Bosaka - przypomniała. - Znacie te nazwiska. Tak się składa, że w tym roku będą na listach wyborczych PiS-u, Konfederacji, ale nie tylko. Panowie będą udawać, że się nie znają, wcale się nie lubią. Ale my dobrze wiemy, co ich łączy. Każdy z nich nienawidzi kobiet. Każdy z nich bardzo lubi urządzać kobietom życie. A wy chcecie po prostu wolości, ja też tej wolności chcę. I nie musimy po tę wolność jechać za granicę, możemy po nią sięgnąć tutaj 15 października - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Lewica program 2023

Lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że Lewica zadba o bezpieczeństwo emerytów. Stwierdził, że w czasie wysokiej inflacji “wszyscy emeryci powinni mieć dwukrotną waloryzację swoich świadczeń w każdym roku". Przypomniał, że Lewica popiera wprowadzenie emerytur stażowych i ma w programie rentę wdowią. - Renta wdowia mówi o takiej zasadzie: masz prawo wybrać 85 procent wyższej emerytury i pozostawić 50 procent niższej emerytury. To jest nasze hasło - podsumował.

Współprzewodniczący Lewicy Razem Magda Biejat i Adrian Zandberg przedstawili postulaty programowe Lewicy dotyczące m.in. mieszkalnictwa i praw pracowniczych. - Nie będziemy mieć stabilnej demokracji, jeśli nie załatwimy tych podstawowych spraw: dobrej jakości miejsc pracy, tanich, dostępnych mieszkań. Bo nie ma godności bez uczciwych zarobków. Nie ma bezpieczeństwa bez dachu nad głową. Nie ma demokracji, bez wolnego czasu, żeby się w nią zaangażować - mówiła Biejat.

- Bez silnego państwa nie pokonamy kryzysu mieszkaniowego. Powołamy ministerstwo mieszkalnictwa, którego głównym zadaniem będzie współpraca z samorządami. Cel: budowa 300 tysięcy nowych mieszkań na tani wynajem, w ciągu pięciu lat - zapowiedziała współprzewodnicząca Lewicy Razem.

Zandberg przedstawił wyliczenia, że taki program będzie kosztował 20 mld złotych w pierwszym roku rządów. - Kiedy mówimy o naszym programie mieszkaniowym, czasem słyszę pytanie: ale czy nas na to stać? Tak, stać nas na to. 20 miliardów to jest jedna trzecia tego, co wydajemy na 500 plus. To ułamek budżetu - podkreślił.

Współprzewodniczący Lewicy Razem obiecał także, że Lewica pozbędzie się patologii umów śmieciowych, wymuszonego samozatrudnienia i darowych staży. - Mamy 2023 rok, jesteśmy państwem Unii Europejskiej. Za pracę należy się pełna wypłata i pełne prawa: ubezpieczenie zdrowotne, prawo do urlopu i bezpieczeństwo - mówił Zandberg. Dodał, że Lewica skróci czas pracy do 35 godzin w tygodniu i skokowo podniesie płace w budżetówce. Lewica będzie pokazywać poszczególne elementy programu na cotygodniowych konwencjach w różnych miastach Polski.