Łukasz Litewka jest posłem i byłym radnym z Sosnowca. Choć startował w wyborach parlamentarnych z ostatniego miejsca listy Lewicy zagłosowało na niego 40 579 osób, czyli prawie dwa razy więcej niż lidera tej partii Włodzimierza Czarzastego. Litewka swoją popularność zawdzięcza aktywności w mediach społecznościowych, w których rozpoczął działalność nieoficjalnej grupy charytatywnej Team Litewka, wspomagającej potrzebujących, chorych czy ofiary wypadków. Ze względu na przynależność partyjną nowego posła, media zwróciły też uwagę na sejmowe ślubowanie Litewki, po którym poseł Lewicy dodał frazę "Tak mi dopomóż Bóg".

"Nie mam zamiaru odchodzić od swoich wartości i wiary. Nie mam też w zwyczaju zmieniać swoich poglądów, wierzę w Boga. Nie będę za to nikogo przepraszał. Lewica według mnie to partia, w której każdy ma prawo wierzyć w to co chcę. PS. Spokojnie hejterzy, jestem za świeckim państwem, rozdziałem kościoła od Państwa, proszę nie mylić wiary w Boga do wiary w kościół" - tłumaczył poseł na swoim Facebooku (pisownia oryginalna).

Litewka ma 34 lata. Poseł Lewicy przed rozpoczęciem działalności politycznej ukończył studia socjologiczne na Uniwersytecie Śląskim.

Łukasz Litewka: radny w Sosnowcu, Lewica

W kadencji 2014-2018 Litewka był radnym miejskim w Sosnowcu, a w wyborach samorządowych w 2018 r. z powodzeniem ubiegał się o reelekcję i ponownie zdobył mandat. Działacz należał wówczas do SLD, a startował z listy koalicyjnego komitetu Lewica Razem. Jak sam pisał o sobie, gdy zaczynał działalność w radzie miejskiej, był najmłodszym radnym w Sosnowcu.

W tegorocznych wyborach parlamentarnych startował z okręgu obejmującego jego rodzinny Sosnowiec. Zdobył w nich ponad 40,5 tys. głosów, choć był wystawiony na ostatnim miejscu listy. Litewka został jednym z dwóch kandydatów, którzy w tym okręgu zdobyli mandat – drugim był Włodzimierz Czarzasty.

Łukasz Litewka założycielem Team Litewka. Czym jest grupa stworzona przez posła Lewicy?

Litewka zdobył popularność dzięki swojej działalności społecznej, którą pokazywał w mediach społecznościowych. Ówczesny radny stał się na tyle sławny z powodu pomocy czy aktywności przy różnych inicjatywach, że zaczął angażować także internautów śledzących go na Facebooku czy Instagramie. Obecnie grupa osób, które aktywnie odpowiadają na różne prośby Litewki, wynosi ponad 200 tys. osób.

W ostatnich dniach i tygodniach Litewka angażował się m.in. w pomoc w odbudowaniu spalonej Przystani Ocalenie, w której przebywały zwierzęta, rozwożeniu sprzętu do noclegowni dla bezdomnych, czy zbiórkę miliona złotych dla chorej, 5-letniej Ani.

Poseł sam tak pisze o sobie na stronie Team Litewka. „Gdy zaczynał swoją przygodę z samorządem był najmłodszym radnym w Sosnowcu. Na jego profilach w social mediach można go zobaczyć w różnych rolach. Raz wnosi pralkę potrzebującym, innym razem dowozi karmę dla psów do schroniska. W pandemii dowoził posiłki na oddziały covidowe, a z jego inicjatywy Decathlon przekazał w całej Polsce kilkadziesiąt tysięcy masek do nurkowania, którymi doposażono personel medyczny. (…) Po 10 latach stoi na czele fenomenu społecznego pod nazwą #TeamLitewka, liczącego dziś niemal 200 tys. osób z całej Polski. Jego nieustający zapał wywołuje prawdziwą lawinę̨ dobrych zdarzeń. Co na to Litewka? Zawsze znajdzie sposób by dotrzeć do ludzi, którzy potrzebują pomocy. Ostatni sukces to pozyskanie ponad 6 milionów zł dla małej Igi chorej na SMA oraz niemal miliona złotych na chorego na tę samą chorobę Romusia.

Łukasz Litewka: zarzuty

Jeszcze w trakcie pełnienia funkcji radnego Łukasz Litewka dojechał do siedziby urzędu miasta swoim autem, choć zgromadził już na koncie 24 punktów karnych, a ratusz wcześniej wydał decyzję o cofnięciu prawa jazdy. - Doszło do nieporozumienia – zapewniał wówczas Litewka.

Poseł usłyszał też zarzuty prokuratorskie za nieuprawnione wykorzystywanie danych osobowych podczas zbierania głosów do miejskiej edycji budżetu obywatelskiego w 2017 r. Przyznawał wówczas, że "chodził z tabletem po blokach" i zachęcał do głosowania, a w swoim zachowaniu nie widział wówczas niczego złego.

Nie przegap

Radio ZET/ Team Litewka/ Państwowa Komisja Wyborcza/ gazeta.pl/ TVP Katowice/ Portal Samorządowy