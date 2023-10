Marsz Miliona Serc, ile osób pojawiło się na trasie? Sprzeczne dane

W niedzielę w Warszawie odbywa się Marsz Miliona Serc zorganizowany przez Donalda Tuska i Koalicję Obywatelską. Inicjatywa ma być dodatkowym bodźcem, który zmobilizuje zwolenników demokratycznej opozycji przed wyborami parlamentarnymi 2023.

- Niemożliwe stało się możliwe. Kiedy widzę to morze serc, kiedy widzę te setki uśmiechniętych twarzy, to dobrze czuję, że nadchodzi przełomowy moment w historii naszej ojczyzny - mówił Donald Tusk. Lider PO odniósł się też do zorganizowanej w Katowicach konwencji PiS: - Niektórzy dzisiaj, nieliczni, uciekli ze stolicy. Nie chcieli was widzieć.

Marsz Miliona Serc. Ile osób pojawiło się w Warszawie?

Dane dotyczące tego, ile osób zgromadził Marsz Miliona Serc, różnią się w zależności od tego, kto je podaje. Według danych Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa "w kulminacyjnym momencie w wydarzeniu brało udział około miliona osób".

- Cała ponad czterokilometrowa trasa marszu jest wypełniona uczestnikami, podobnie jak boczne ulice. Na podstawie nagrań z monitoringu szacujemy, że jest około miliona osób - powiedziała rzecznik stołecznego ratusza Monika Beuth, cytowana przez PAP.

Podkreśliła też, że sam marsz odbywa się bez zakłóceń. - Od stołecznej policji mamy informacje, że nie było dotąd żadnych poważniejszych incydentów - powiedziała.

Wcześniej policja podawała nieoficjalnie, że na rondzie Dmowskiego, gdzie rozpoczął się "Marsz Miliona Serc", było 60 tysięcy osób. Według tych szacunków ok. godziny 12 na trasie przemarszu było do 100 tysięcy osób.

Marsz Miliona Serc w Warszawie

Zainicjowany przez lidera PO Donalda Tuska Marsz Miliona Serc rozpoczął się w samo południe na Rondzie Dmowskiego w Warszawie.

Manifestanci przechodzili ulicami Marszałkowską, Świętokrzyską, Jana Pawła II aż do Ronda "Radosława". Mają ze sobą flagi Polski, Unii Europejskiej, emblematy Koalicji Obywatelskiej czy transparenty i koszulki z antyrządowymi hasłami lub hasłami wspierającymi opozycję.