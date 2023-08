Migracja ekonomiczna do Polski a niskie bezrobocie. Weryfikujemy słowa wiceministra

Opozycja zarzuca PiS hipokryzję w sprawie migracji. Po przedstawieniu przez Radę Unii Europejskiej w czerwcu br. propozycji mechanizmu relokacji migrantów, w Polsce rządzący uczynili temat migracji jednym z głównych w rozpędzającej się kampanii wyborczej.

Dziś wiadomo, że jedno z pytań przewidywanego referendum ma brzmieć: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

Migracja ekonomiczna a bezrobocie w Polsce. Weryfikujemy słowa Ociepy

Z jednej strony rząd deklaruje, że obroni nasz kraj przed masową migracją z odległych państw, z drugiej, jak pokazywał Donald Tusk, osoby z państw muzułmańskich otrzymują w czasach PiS dziesiątki tysięcy pozwoleń na pracę. Marcin Ociepa na antenie Radia ZET przyznał w tej sprawie: Tak, dostają, ponieważ w Polsce, ze względu na niskie bezrobocie, potrzebni są ludzie do pracy. Czy w ogóle można mówić o „przymusowym mechanizmie relokacji”?

Jak pokazał Demagog w jednej z analiz, mechanizm zaproponowany przez Radę UE polega na tym, że gdy do jakiegoś państwa zacznie przybywać wielu migrantów, to pozostałe państwa będą musiały rozpatrzyć część wniosków o azyl dla tych osób. Państwo, które odmówi rozpatrzenia wniosku, będzie musiało zapłacić po ok. 20 tys. euro za każdy taki wniosek, w ramach wsparcia dla państw przyjmujących migrantów.

O zezwolenie na pracę wnioskuje pracodawca, u którego cudzoziemiec ma pracować. Według Marcina Ociepy tak duża liczba wniosków może wynikać z niskiego poziomu bezrobocia w Polsce. Wydaje się logiczne, że gdy jest niewielu bezrobotnych, pracodawcom trudniej jest znaleźć pracowników. Nie możemy jednak ocenić, czy rzeczywiście niskie bezrobocie jest przyczyną tego zjawiska.

W wypowiedzi Marcina Ociepy możliwe do oceny jest jedynie to, czy w Polsce mamy najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. W sytuacji, gdy niższe jest tylko w Malcie, i to zaledwie o 0,1 punktu proc., ocenienie tej wypowiedzi jako fałsz byłoby przesadą. Demagog uznał to za drobną nieścisłość, a wypowiedź wiceszefa MON ocenił jako „prawda”.

RadioZET.pl/Demagog.org.pl