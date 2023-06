PGNiG Technologie ma nowego wiceprezesa – podała Wirtualna Polska. Z nadania PiS do spółki weszła Stanisława Kasprzycka, była nauczycielka plastyki w szkole podstawowej im. św. Brata Alberta w Czechówce pod Myślenicami. Od 2012 roku była tam dyrektorką placówki.

"Zgodnie z obowiązującymi standardami, nie udzielamy szczegółowych informacji z zakresu spraw personalnych. Wszystkie procesy rekrutacyjne w Grupie Orlen są realizowane w oparciu o przepisy prawa i zgodnie z wewnętrznymi regulacjami" – skomentowała w komunikacie spółka PGNiG Technologie dla Wp.pl.

Nauczycielka plastyki z PiS wiceprezesem PGNiG Technologie

Był to jedyny komentarz w sprawie powołania Kasprzyckiej na fotel wiceprezesa spółki. PGNiG nie odpowiedział na pytania, dlaczego wybór padł akurat na Kasprzycką i jakie kompetencje wyniosły ją na to stanowisko.

Zaskakująca w tym przypadku jest przeszłość nowej wiceprezes PGNiG Technologie. Jak podała Wirtualna Polska, była nauczycielka plastyki z Wiśniowej (woj. małopolskie) łączyła pracę w szkole z przewodniczeniem Radzie Parafialnej w Lipniku. "W 2019 roku zasiadła w radach nadzorczych Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach oraz w tamtejszym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji" – czytamy.

Podkreślała, że kieruje się dewizą św. Brata Alberta, patrona zarządzanej przez siebie wówczas szkoły. - Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny. Staram się podążać za jego przykładem jako człowiek, nauczyciel i dyrektor - pomagać ludziom w potrzebie - mówiła "Gazecie Myślenickiej".

Jej kariera nie zwolniła mimo niepowodzenia w wyborach samorządowych (2018) i do Sejmu i Senatu (2019). Wręcz przyspieszyła po tym, jak nie uzyskała mandatu w parlamencie. W kwietniu 2020 roku weszła do rady nadzorczej Energi Obrót – to czołowy dostawca energii w Polsce. W 2021 roku zrezygnowała z pełnienia tej funkcji, by po 12 tygodniach do niej wrócić.

