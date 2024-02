PiS wyprzedzone w najnowszym badaniu. Winnym Kaczyński? "Miota się"

Od wyborów parlamentarnych z października 2023 roku wahadło poparcia społecznego przesuwa się bardziej w stronę koalicji rządowej. Widać to choćby po zestawieniu wyników PiS i Koalicji Obywatelskiej. Cztery miesiące temu partia Jarosława Kaczyńskiego miała ponad 35 proc. poparcia, formacja Donalda Tuska zaś niecałe 31 proc.

Sondaż dla WP: KO wyprzedza PiS

Z kolei w ostatnim sondażu dla Wirtualnej Polski między tymi ugrupowaniami był już remis - PiS miało 28,3, KO 28,2 proc. poparcia. W najnowszym badaniu dla WP, które również przeprowadziła pracownia United Surveys, rezultaty obu głównych sił politycznych jeszcze bardziej "rozjeżdżają" się w drugą stronę.

Pytanie zadane przez ankieterów brzmiało: "Na które z ugrupowań zagłosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu, gdyby lista komitetów wyglądała następująco?". Najwięcej, bo 31,7 proc. respondentów odpowiedziało, że na Koalicję Obywatelską. Na drugim miejscu znalazło się PiS z poparciem 29 proc.

KO - 31,7 proc.

- 31,7 proc. PiS - 29 proc.

- 29 proc. Trzecia Droga - 15,3 proc.

- 15,3 proc. Lewica - 10,2 proc.

- 10,2 proc. Konfederacja - 8 proc.

- 8 proc. nie wiem - 5,8 proc.

Na Trzecią Drogę (Polska 2050 i PSL) zagłosowałoby 15,3 proc. osób. Lewica dostałaby 10,2 proc. poparcia, z kolei Konfederacja 8 proc. 5,8 proc. badanych nie wiedziała na kogo oddać swój głos.

Uczestników sondażu dla WP zapytano także o to, czy wzięliby udział w wyborach parlamentarnych, gdyby odbywały się one w najbliższą niedzielę. "54,8 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. 41,5 proc. uczestników badania odparło, że nie pójdzie zagłosować. 3,4 proc. badanych jeszcze nie wie, czy weźmie udział w wyborach" - czytamy.

Wynik PiS to "zasługa" Kaczyńskiego? "Nie potrafi wytłumaczyć, co się stało"

Co nam mówią powyższe wyniki? Zdaniem prof. Antoniego Dudka, utrata popularności PiS jest "zasługą" Kaczyńskiego, który "nie potrafi wytłumaczyć, co się stało, że skoro jego rządy były tak wspaniałe, to dlaczego nagle stracił władzę" i "dlaczego właściwie jego partia, mając największy klub w Sejmie, nie była w stanie zbudować żadnej koalicji rządowej".

Miota tylko coraz bardziej absurdalne obelgi. To odstręcza umiarkowaną część wyborców PiS. Zostaje tylko najtwardszy elektorat - prof. Antoni Dudek

W opinii historyka i politologa z UKSW sporą rolę odegrała także utrata przez PiS mediów publicznych, zwłaszcza TVP. Podobnego zdania jest drugi z przepytywanych przez portal ekspertów - prof. Robert Alberski z Uniwersytetu Wrocławskiego.

- Mijają kolejne tygodnie, a PiS wygląda coraz wyraźniej na partię pogubioną. Partyjny przekaz jest skierowany do najtwardszego elektoratu. To powoduje, że przynajmniej część wyborców, którzy jeszcze w październiku zagłosowali na PiS, dzisiaj ma wątpliwości - tłumaczył. Jego zdaniem dobrym przykładem jest tu sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, "nie tak bardzo zrozumiała dla mniej radykalnych wyborców".

Badanie przeprowadzone przez United Surveys dla Wirtualnej Polski w dniach 10-11 lutego metodą mieszaną CATI i CAWI na grupie 1000 ankietowanych.

Źródło: Radio ZET/PAP/Wirtualna Polska