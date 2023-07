O tym zagrożeniu rząd nie mówi. „Absurd, że dyskutujemy o wagnerowcach”

Mateusz Morawiecki potwierdził doniesienia o 100 członkach Grupy Wagnera przerzuconych do Grodna na Białorusi. - Na pewno jest to krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium - oświadczył, dodając, że wagnerowcy mogą m.in. odgrywać białoruskich pograniczników, by wywołać kryzys migracyjny na granicy z Polską i Litwą.

Wagnerowcy blisko granicy z Polską. Kaczyński: wybory będą w terminie

Na słowa premiera zareagował m.in. Donald Tusk, który stwierdził, że "PiS szuka pomocy u wagnerowców", sugerując, że rządzący próbują zbić kapitał polityczny na wywoływaniu wśród społeczeństwa poczucia zagrożenia. Skrytykowali go za to politycy związani z partią rządzącą.

Na to wszystko nakłada się kontekst zbliżających się wyborów parlamentarnych. Wśród opozycji rosną obawy, że głosowanie powszechne - zaplanowane na jesień - może zostać przesunięte, a w PiS ma być poważnie rozważanie wprowadzenie stanu wyjątkowego, uzasadnionego "eskalacją zagrożenia za wschodnią granicą".

Do tych pogłosek odniósł się w swoim niedzielnym wystąpieniu Jarosław Kaczyński. - Wybory, niezależnie od tego, co tam się będzie działo - chyba, żeby wybuchła wojna, ale nie wybuchnie, nie obawiajcie się - otóż wybory odbędą się w terminie. Chcę to jasno powiedzieć: odbędą się w terminie - zapowiedział podczas pikniku w Połajewie. Opozycja jednak nie wierzy w zapewnienia prezesa ani jego współpracowników.

"PiS ma problem z mobilizacją wyborców"

Zdaniem prof. Rafała Chwedoruka partie polityczne, oskarżając się wzajemnie o sprzyjanie interesom Rosji, wykazują się nieodpowiedzialnością. - Oczywiście korzysta na tym rosyjska propaganda. Tego typu język i argumenty są absurdalne. Tusk chciał zwrócić uwagę na przesadę, ale mógł podarować sobie sugerowanie związków z Rosją i Białorusią - skomentował politolog z UW w rozmowie z Wirtualną Polską. Skrytykował również postawę PiS.

Bądźmy poważni: ponad 30-milionowe państwo boi się paruset najemników i wprowadza militarystyczny nastrój. To powoduje inflację stanów zagrożenia i może doprowadzić do tego, że gdy będziemy rzeczywiście w potrzebie, opinia publiczna będzie na to znieczulona prof. Rafał Chwedoruk

- PiS ma problem z mobilizacją wyborców. Ci, którzy nie są zwolennikami prawicy, głosowali warunkowo, dlatego prawica testuje kwestie bezpieczeństwa i mówi o zagrożeniu - dodał Chwedoruk.

"Z wagnerowcami sobie poradzimy". Jest inny problem, o którym się nie mówi

W opinii eksperta dużo poważniejszym problemem w kontekście bezpieczeństwa Polski niż wagnerowcy za polską granicą są głowice atomowe, które znajdują się na terytorium Białorusi. - Nas w zasadzie to nie interesuje, a powinno być odwrotnie, bo z wagnerowcami sobie poradzimy - przekonywał, zwracając uwagę, że temat ten właściwie nie istnieje ani w mediach, ani w narracji rządowej.

Zaznaczył też, że choć na początku wojny w Ukrainie notowania rządzących wzrosły, to od tego czasu zdążyły już spaść i nie powrócić na tamten poziom. - A miarą absurdu jest to, że dyskutujemy o wagnerowcach zamiast o rakietach nuklearnych przeniesionych tuż za naszą granicę - stwierdził rozmówca WP.

