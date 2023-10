Polacy nie chcą agitować znajomych i rodziny. Mamy nowy sondaż

W sondażu IBRiS przeprowadzonym na zlecenie Radia ZET respondenci zostali zapytani, czy przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi 15 października będą przekonywać znajomych lub rodzinę do głosowania na konkretne komitety wyborcze.

14,6 procent Polaków zdecydowanie zamierza przekonywać rodzinę czy znajomych do głosowania na konkretny komitet wyborczy. Raczej zamierza tak postąpić 11,4 proc. badanych. Zdecydowanie przed wyborami do parlamentu nie ma takich planów prawie 44,7 procent Polaków. Raczej nie zamierza namawiać znajomych czy rodziny 27,6 procent badanych. Niezdecydowani to 1,7 procent respondentów.

Jeśli chodzi o zwolenników obozu rządzącego, to zdecydowanie chce przekonywać do głosowania na konkretny komitet wyborczy 17 procent badanych. Raczej tak - 10 procent. Zdecydowanie nie ma zamiaru przekonywać znajomych czy rodziny do głosowania na konkretny komitet wyborczy 23 procent. Raczej nie - tak odpowiedziało 49 procent zwolenników obozu rządzącego.

Jak to wygląda wśród zwolenników opozycji? Do głosowania na konkretny komitet wyborczy chce namawiać:

zdecydowanie TAK - 20 proc.,

- 20 proc., raczej TAK - 17 proc.,

- 17 proc., zdecydowanie NIE - 39 proc.,

- 39 proc., raczej NIE - 24 proc.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony w dniach 6-7 października 2023 roku metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.