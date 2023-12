Szef MSWiA zapowiada decyzje dot. granicy. "Wydaje się to niezbędne"

Marcin Kierwiński wystąpił w piątek w programie "Gość Radia ZET" u Bogdana Rymanowskiego. Szef MSWiA zadeklarował przedłużenie kontroli na granicy ze Słowacją. Obecne rozporządzenie w tej sprawie obowiązuje do 2 stycznia 2024 roku. – Wydaje się to niezbędne, przynajmniej na tym etapie. Wydaje się zasadne z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa – ocenił.

Zapora na granicy polsko-białoruskiej. Kierwiński: nie spełnia swojej funkcji

Gość Radia ZET był też pytany o skuteczność zapory na granicy polsko-białoruskiej. – Zapora nie spełnia swojej funkcji. Nie dała tego, że całkowicie zabezpiecza naszą granicę. Będzie rozwijana, udoskonalona, by była skuteczniejsza – stwierdził Marcin Kierwiński.

Nowy minister spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, że rząd Donalda Tuska zamierza uszczelnić polską granicę. – Przystąpimy do działań zmierzających do wzmocnienia podlaskiego oddziału Straży Granicznej. Jestem gorąco przekonany, że tam potrzebne są istotne wzmocnienia kadrowe – mówił szef MSWiA. Dodał, że audyt zapory będzie "bardzo głęboki". – Już rozpocząłem, podpisałem wszystkie postanowienia i upoważnienia, by przeprowadzić audyt też w samym MSWiA – ogłosił.

Szef MSWiA: nie będziemy się godzić na żadną przymusową relokację

– To porozumienie to efekt polityki PiS. Oczywiście, że PiS odpowiada za umowę. Na razie czekamy na ostateczny tekst, który będzie przedmiotem głosowania. Takiemu mechanizmowi będziemy się sprzeciwiać – powiedział minister spraw wewnętrznych, pytany o pakt migracyjny. Marcin Kierwiński dodał, że w roboczym dokumencie zapisane są punkty, z których Polska zamierza skorzystać, m.in. powołując się na kwestię pomocy Ukrainie. – Nie będziemy się godzić na żadną przymusową relokację. Nie przyjmiemy migrantów. Będziemy korzystać ze wszelkich mechanizmów, by Polskę od tego uwolnić – zapewnił.

Źródło: Radio ZET