Ujawniamy: Lekarze w Polsce wykonują aborcję, stosując leki na wrzody

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Reprodukcyjnych jest zaplanowane na 12.00 w środę 14 czerwca. Zostało zwołane po śmierci pani Doroty w Nowym Targu, kolejnej ofiary restrykcyjnego i niejasnego prawa aborcyjnego w Polsce. Posłanka Lewicy Magdalena Biejat, wespół z organizacjami pozarządowymi "Aborcyjnym Dream Teamem" i "Federą", będą negocjować z delegacją Ministerstwa Zdrowia m.in. oficjalne uznanie leku Mizoprostol do celów przerywania ciąży. Bo nieoficjalnie w polskich szpitalach ma do tego służyć od dawna.

Lekarze w Polsce wykonują aborcję, stosując lek na wrzody żołądka

W Polsce lek jest zarejestrowany do wrzodowej choroby żołądka i leczenia stawów. - Nie jest dopuszczony w celu przerywania ciąży. A chcemy, żeby był. To zgodne z zaleceniami WHO - mówi nam posłanka Biejat. Nazwa leku przewija się w zachodnich publikacjach medycznych dot. bezpiecznej aborcji, wśród rekomendowanych wymienia go m.in. amerykańska organizacja Planned Parenthood. W polskich szpitalach jest w tym celu stosowany w ramach "szarej strefy".

- Mizoprostol to tabletki z szerokim zastosowaniem w medycynie. Podane w odpowiedniej dawce powodują skurcze macicy. Używane też w leczeniu chorób żołądka, stawów, a w ginekologii do indukcji poronień, aborcji. W Polsce dostępne na receptę pod dwiema nazwami: cytotec i arthrotec. W szpitalach na oddziałach ginekologicznych używane off label, czyli poza rejestracją - tłumaczy nam z kolei Natalia Broniarczyk z Aborcyjnego Dream Teamu.

Off label to zwrot na użytek pozarejestracyjny, czyli nie na tę chorobę, na które zarejestrowało je Ministerstwo Zdrowia. To w Polsce powszechne, nie tylko w przypadku aborcji. Podobną funkcję w szarej strefie pełni choćby hydroksyzyna.

Ujawniamy: polska medycyna "off label". Lekarz przyznaje: "to coraz częściej poruszany temat"

- Lek, który jest zarejestrowany do leczenia cukrzycy, ma, jako dodatkowe działanie, efekt redukcji masy ciała u pacjenta. Bywa, że jest przepisywany ze względu na swój "skutek uboczny" np. do leczenia otyłości - przyznaje nam jeden ze szczecińskich lekarzy, którego spytaliśmy o praktykę "off label". - Ministerstwo oczywiście może czasami stać na stanowisku, że skoro jest zarejestrowany w przypadku dwóch konkretnych chorób, to powinien być stosowany tylko wobec nich. To temat coraz częściej poruszany: mamy leki stosować zgodnie z własną wiedzą czy zapisami urzędników? Na razie to pytanie otwarte - przyznaje.

Poza wciągnięciem Mizopristolu na listę leków "aborcyjnych" Magdalena Biejat podniesie koncepcję sankcji na szpitale, które nie realizują świadczeń przerywania ciąży i uaktualnienie programu studiów medycznych. - Tym razem to nie będzie dokument. Moja ustawa aborcyjna jest w Sejmie zamrożona od października 2020 r. Na zespół parlamentarny idziemy z propozycjami, o których chcemy rozmawiać. Chcemy usłyszeć od ministerstwa i przedstawicieli izb lekarskich, czy są w stanie te propozycje przyjąć. Jeśli nie, to poznać alternatywy - punktuje.

Ustawa "mrożona" w Sejmie od października 2020 r. to szereg zapisów o dekryminalizacji pomagania w aborcji. Do dziś nie otrzymała numeru druku.

Minister zdrowia powołał zespół ds. uszczelnienia prawa aborcyjnego

Adam Niedzielski w odpowiedzi na śmierć pani Doroty zapowiedział powołanie zespołu do uszczelnienia prawa aborcyjnego: dwóch obowiązujących w Polsce przesłanek o "zagrożeniu życia" lub "zdrowia". To drugie ma być stosowane szeroko: także z uwzględnieniem zdrowia psychicznego. W zespole na 13 członków ma się znaleźć 7 kobiet. Na razie nie padły nazwiska. - Podzielam obawy organizacji kobiecych co do składu zespołu ministra. Ma wyznaczyć wytyczne dla lekarzy i szpitali, pytanie: jakie one będą? Czy nie zawężą możliwości, które dziś są dostępne w ramach i tak restrykcyjnego prawa? - zostawia pytanie Bielat.

RadioZET.pl