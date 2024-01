Wąsik odebrał pismo od Hołowni. Poinformował, co zamierza zrobić

Mariusz Kamiński (były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych) oraz Maciej Wąsik (zastępca Kamińskiego na tych stanowiskach) zostali skazani 20 grudnia 2023 roku prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia w związku z tzw. aferą gruntową. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika.

W opublikowanym w poniedziałek wpisie na portalu X (Twitterze) Wąsik nawiązał do pisma marszałka Hołowni skierowanego do niego 21 grudnia. "W piątek awizo, a dziś odebrałem pismo od Marszałka Hołowni z 21 XII. Zwraca się w nim, by do czasu rozstrzygnięcia odwołania do SN wstrzymać się od obowiązków poselskich. SN rozstrzygnął odwołanie na moją korzyść 4 stycznia. Zatem wracam do obowiązków! 10 stycznia w Sejmie!" - napisał polityk PiS. Zamieścił do tego zdjęcie pisma datowanego na 21 grudnia 2023 roku, skierowanego do Wąsika przez marszałka Sejmu.

Wąsik i Kamiński dalej w Sejmie? "Wracam do obowiązków"

W załączonym do pisma dokumencie marszałek Sejmu informuje o przekazaniu Wąsikowi postanowienia o wygaszeniu mandatu posła, a także wzywa "do powstrzymania się od wykonywania praw i obowiązków wynikających ze sprawowania mandatu poselskiego, w szczególności powstrzymania się od głosowania na posiedzeniach Sejmu i jego organów" do terminu przewidzianego w Kodeksie wyborczym, a w przypadku złożenia odwołania do Sądu Najwyższego - do rozstrzygnięcia sprawy przez SN.

W środę do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN wpłynęły przekazane przez marszałka Hołownię odwołania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka o wygaszeniu im mandatów. W czwartek przed południem w sprawie odwołania Wąsika w Izbie Pracy SN podjęte zostało postanowienie o przekazaniu tej sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

Następnie - w czwartek wczesnym popołudniem - poinformowano, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu posła Macieja Wąsika. W piątek z kolei poinformowano, że ta sama izba uchyliła postanowienie marszałka Sejmu ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mariusza Kamińskiego.

Kolejne posiedzenie Sejmu rozpocznie się 10 stycznia. W poniedziałek o godz. 13:30 planowane jest spotkanie marszałka Hołowni z prezydentem Andrzejem Dudą. Głowa państwa utrzymuje, że ułaskawienie wydane wobec Wąsik i Kamińskiego w 2015 roku - kiedy nie byli jeszcze prawomocnie skazani - jest w mocy. Zupełnie innego zdania są prawnicy i konstytucjonaliści.

Źródło: Radio ZET/PAP