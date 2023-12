Wtedy Daniel Obajtek ma odejść z Orlenu. Będzie inaczej, niż zakładano

Nowy minister aktywów państwowych, a tym samym osoba nadzorująca Orlen - Borys Budka - oczekuje szybkiego podania się do dymisji prezesa Daniela Obajtka. Szef koncernu deklarował, że po wyborach odejdzie sam. Jak wynika z informacji money.pl, szef Orlenu może pozostać na stanowisku do 6 lutego 2024 roku.

Kiedy Obajtek odejdzie z Orlenu?

Borys Budka nie kryje, że wolałby nie widzieć Daniela Obajtka w fotelu prezesa Orlenu. - Taka zapowiedź padła publicznie, więc mam nadzieję, że to się szybko stanie. Prezes Obajtek mówił, że jest przedstawicielem odchodzącej opcji politycznej. Doceniając szczerość tej deklaracji, oczekiwałbym na bardzo szybkie podjęcie kroków, czyli podanie się do dymisji - powiedział w środę podczas konferencji prasowej członek rządu.

Nowa koalicja zapowiadała, że zdymisjonuje Daniela Obajtka niezwłocznie po przejęciu władzy. Wówczas nie doczekałby się on wysokiej odprawy. W czerwcu br. Obajtek orzekł w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Radia ZET, że nawet jeśli Donald Tusk po przejęciu władzy prosiłby go o zostanie w Orlenie, to do tego nie dojdzie.

Z nieoficjalnych informacji money.pl wynika, że Obajtek nie poda się do dymisji przed lutym 2024 roku. Dwa źródła portalu podały, że odejdzie on ze stanowiska 6 lutego. Wtedy odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy. Decyzja w sprawie jego zwołania zapadła 12 grudnia.

Przyjaciółka Kaczyńskiego odwołana z zarządu Orlenu

Jeden z informatorów odnotował, że obecna rada nadzorcza koncernu nie zgodzi się na odwołanie Obajtka ze stanowiska prezesa przed 6 lutego. Kluczowe miało być odwołanie z rady Janiny Goss, przyjaciółki Jarosława Kaczyńskiego. Pozbył się jej zgodnie z prawem nowy minister aktywów państwowych i nie powołał jeszcze nikogo w jej miejsce.

Warto wspomnieć, że przewodniczącym ciała jest Wojciech Jasiński, wieloletni poseł i minister Skarbu Państwa w rządzie PiS w latach 2006-2007. Jasiński był poprzednikiem Daniela Obajtka na stanowisku prezesa Orlenu i jest jednym z członków tzw. klubu milionerów PiS-u. W trakcie rządów Zjednoczonej Prawicy wzbogacił się o 6 mln zł.

Źródło: Radio ZET/money.pl