Zapadła decyzja w sprawie nowego szefa TVP Info – ustaliła Wirtualna Polska. Na czele redakcji kierowanej do tej pory przez Samuela Pereirę ma stanąć Paweł Moskalewicz. Dziennikarz niedawno twierdził, że jeśli nowa koalicja chce sprawnie przemianować media rządowe na publiczne, to ma narzędzia, choć są one "na granicy prawa".