Będą radykalne zmiany w 500 plus? Minister Emilewicz zapowiada

500 plus do zmiany? Jak ujawniła niedawno minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, w programie mają być wprowadzone pewne modyfikacje. O szczegółach opowiedziała w programie "Money. To się liczy" Wirtualnej Polski.

500 plus do zmiany? W programie nastąpią modyfikacje - zapowiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. W "Money. To się liczy" minister zdradziła, że rozważane jest odejście od dotychczasowej formy wypłaty świadczenia - czyli pieniężnej. Rząd natomiast zastanawia się nad wprowadzeniem tzw. bonu 500 plus, tak jak w przypadku Polskiego Bonu Turystycznego.

Rząd jest zachwycony funkcjonowaniem bonu turystycznego i już rozważa możliwość wypłacania w ten sposób również innych świadczeń. Daje to gwarancję, że pieniądze zostaną wydane tak, jak zaplanował to ustawodawca

- mówiła Emilewicz.

Podczas konferencji prasowej w sprawie Polskiego Bonu Turystycznego – która odbyła się w tym tygodniu - przekazano, że ze świadczenia można już korzystać. Bon turystyczny cieszył się ogromną popularnością już na samym starcie, co skłoniło rządzących do rozwagi na temat rozszerzenia tej formy wypłaty na inne świadczenia. W tym właśnie na program 500 plus.

500 plus. Będą zmiany w programie?

Przypomnijmy natomiast, że program 500 plus funkcjonuje w naszym kraju od 2016 roku. Świadczenie wypłacane jest co miesiąc na każde dziecko w rodzinie.

Według założeń koalicji rządzącej 500 plus ma pomagać w wychowywaniu dzieci, czyli m.in. wspierać finansowo rodziny, które w związku z tym ponoszą wydatki. W założeniu miało również poprawić stan dzietności w Polsce, jednak patrząc na statystyki z 2019 roku - ostatnio zaobserwowany został spadek liczby urodzeń, wzrosły także koszty życia.

