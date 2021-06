"Donald Tusk zrobi wszystko, żeby PO nie rozpadła się w pył"

- Donald Tusk zrobi wszystko, żeby Platforma Obywatelska nie rozpadła się w pył - tak Joanna Scheuring-Wielgus odpowiada w Radiu ZET na pytanie, czy były premier wróci do polskiej polityki. - Ja życzę PO, żeby uporządkowała swoje sprawy, bo dla szeroko rozumianej opozycji ważne jest to, żeby każdy gracz po demokratycznej stronie po prostu był silny dla wyborców i przyszłości Polski - ocenia w rozmowie z Beatą Lubecką.

Joanna Scheuring-Wielgus uważa Donalda Tuska za "polityka z krwi i kości". - Jest od wielu lat na scenie politycznej. To nie jest tak, że nagle jest poza granicami Polski i szefuje EPL nie interesując się tym, co jest tutaj. Interesuje się, bo politykę ma we krwi. Być może będziemy coś obserwować w PO, ale co? To chyba najbardziej interesuje polityków Platformy Obywatelskiej - mówi Joanna Scheuring-Wielgus w internetowej części programu "Gość Radia ZET".

Joanna Scheuring-Wielgus skomentowała też burzę wokół wiersza "Murzynek Bambo" autorstwa Juliana Tuwima. Internet obiegło nagranie z przedszkola w Kępnie, które z okazji Dnia Dziecka przedstawiło inscenizację. Skrytykował ją poseł Lewicy Maciej Gdula. Na Twitterze uznał, że wiersz jest rasistowski i może nie być odpowiedni dla dzieci, a jego czytanie wymagałoby komentarza pozwalającego na zrozumienie, czym są stereotypy.

- Uważam, że wiersz nie powinien być wycofany z kanonu lektur. Można na jego przykładzie debatować na temat rasizmu - mówi Joanna Scheuring-Wielgus. - Tuwim miał poglądy antyrasistowskie. Wiersz był opublikowany w 1935 roku na łamach lewicowo-liberalnego pisma - zauważa prowadząca rozmowę Beata Lubecka.

- To nie ma znaczenia. Mamy 2021 rok i inaczej patrzymy na pewne kwestie. Ja wiersza Tuwima nie wycofywałabym z kanonu lektur, ale rozmawiałabym o nim w kontekście, o którym mówi profesor Maciej Gdula. Nie mam z tym problemu. Tak, jak nie mam problemu z tym, żeby wycofywać na przykład "W pustyni i w puszczy". O tym też kiedyś była debata. Byłoby super, gdyby dyskusje na temat lektur i wierszy były dyskusjami ciekawymi, a nie suchą analizą zwrotek, treści - uważa gość Radia ZET.

Posłuchaj podcastu

RadioZET