Ewa Matecka przystąpiła do Platformy Obywatelskiej - poinformował szef klubu senatorów KO Marcin Bosacki. "Dziś pani senator złożyła deklarację, która została dostarczona do Biura Krajowego PO. Ja się bardzo cieszę jako przewodniczący grupy senackiej KO, bo pani senator Matecka jest nie tylko moją krajanką z Wielkopolski, ale jest bardzo aktywną senatorką w kwestiach zdrowia, kultury, oświaty, więc jest to bardzo miła wiadomość dla naszej partii" - podkreślił Bosacki.

Ewa Matecka zasiada w Senacie pierwszą kadencję; wcześniej była związana z samorządem, w latach 2014-2019 pełniła urząd wiceprezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. W wyborach przed dwoma laty w swym okręgu pokonała senatora PiS Łukasza Mikołajczyka, późniejszego wojewodę wielkopolskiego (odwołanego w grudniu w związku z kontrowersjami wokół budowy tzw. zamku w Stobnicy).

Senator Matecka (z wykształcenia archeolog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) zasiada w trzech senackich komisjach: Kultury i Środków Przekazu, Komisji Zdrowia oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Aktywny udział Matecka brała też w czwartkowej dyskusji w Senacie w sprawie wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydata na ten urząd, wybranego wcześniej przez Sejm, Piotra Wawrzyka pytała m.in. o ochronę praw osób LGBT i młodzieży, która – jak mówiła – często pada ofiarą agresji w szkole.

RadioZET.pl/ PAP